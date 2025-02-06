Алекс Дюнн перешёл в Формулу 2

Алекс Дюнн, выступавший в 2024 году в Формуле 3, продолжит карьеру в Формуле 2. Команда Rodin Motorsport подписала контракт с 19-летним ирландцем. В 2025-м Алекс станет напарником другого выходца из Формулы 3 Кристиана Мэнселла.

В прошлом сезоне в Формуле 3 участник молодёжной программы McLaren Дюнн дважды поднимался на подиум – в Барселоне и Монце. В личном зачёте Алекс занял 14-е место.

Алекс Дюнн: «Я рад, что смог подтвердить свои планы на 2025 год, в котором присоединюсь к Rodin Motorsport в Формуле 2. Я с нетерпением жду предстоящий сезон и благодарю всех, кто оказал мне поддержку на этой стадии карьеры. Мне не терпится приступить к работе».

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