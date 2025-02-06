Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартина Баколе

Член зала боксерской славы и бывший чемпион мира Барри Макгиган высоко оценил конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

«Сейчас высокие шансы, что где-то через 12 месяцев Баколе станет чемпионом мира. Он одолеет любого. Это кошмар для любого бойца. Баколе – самая большая угроза в супертяжелом дивизионе.

Он раздавит Дюбуа, победит Усика, если станет для него претендентом. Его рост почти 2 метра, великолепная скорость рук. Это панчер с динамитом в руках. У него крепкий подбородок», – сказал Макгиган.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua