Усик пригласил на бой против Фьюри сына погибшего военного

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Координатор платформы UNITED 24 Ярослава Гресь рассказала, как украинский боксер Александр Усик пригласил на бой против британца Тайсона Фьюри сына погибшего военного:

«Мы привезли на бой Усика мальчика Тимофея, у него погиб папа на войне. И у него от папы остались шевроны и любовь к боксу, потому что они вместе смотрели бокс. И мне написала его мама, и мы договорились с Усиком, и Саша принес и подписал ему перчатки.

Конечно, Тимофей был очень впечатлен, они много и долго говорили. И потом Усик в очень традиционной для себя манере говорит: «Приезжай на бой». И пошел. И начинается. Это все надо организовать, и мы очень готовились к этой поездке. И прямо в день боя, буквально за несколько часов перед боем мы договорились об этой встрече, и Тимофей пришел к Александру, пожелал ему победы, поздравил его».

Ранее Ярослава Гресь рассказала, что Александра Усика могли оштрафовать за демонстрацию флага Украины перед боем против Тайсона Фьюри.

sport.ua