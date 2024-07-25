Риккардо: В Спа всё зависит от погоды

Перед Гран При Бельгии Даниэль Риккардо заявил, что трасса в Спа уже не вызывает былого страха, хотя под дождём действительно хороша…

Даниэль Риккардо: «Все мы много раз выступали в Спа, Сейчас Eau Rouge не так впечатляет, как в первый раз, и по сухому асфальту проходится довольно легко. Но в Спа 50% времени идёт дождь, а в мокрую погоду Eau Rouge – по-настоящему страшный поворот. Так что да, это зависит от погоды.

Если прежде в Спа было три или четыре сложных места, то сейчас их два. Но я понимаю, почему организаторы изменили конфигурацию – в Eau Rouge/Radillon произошло несколько ужасных аварий. Это знаковый поворот, но хотим ли мы, чтобы он оставался чрезвычайно опасным и каждое воскресенье, когда проходит гонка, мы чувствовали, что что-то может произойти? Нет. Эти времена прошли.

У Eau Rouge остался свой характер. Он по-прежнему непростой, и если вы воспользовались слип-стримом за другой машиной и потеряли в прижимной силе, там уже не страшно, но весело.

Я думаю, что организаторы этапа, который часто проходит в переменчивых условиях, всё делают верно».

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