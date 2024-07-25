Атланта. Беллуччи впервые победил игрока из топ-50 и одержал дебютную победу в Туре

Результаты матчей среды на турнире ATP 250 в США

Атланта, США • 22-28 июля • хард • $841,590

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Шан Цзюньчен (Китай) – Андрес Мартин (США, WC) 6:1, 6:1

Макс Пёрселл (Австралия, 8) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 4:6, 7:5, 6:2

Райли Опелка (США, SE) – Александар Ковачевич (Австралия) 6:3, 7:6(5)

Шан Цзюньчен за место в четвертьфинале будет бороться с лидером посева Беном Шелтоном, которому уступил в двух предыдущих встречах, в том числе в прошлом году на старте турнира в Атланте.

Артур Риндеркнех (Франция) – Адам Уолтон (Австралия, LL) 7:6(4), 6:3

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) – Адриан Маннарино (Франция, 2) 7:6(6), 4:6, 6:3

Маттиа Беллуччи (№146 ATP) одержал дебютную в карьере победу над игроком из топ-50 рейтинга и впервые вышел во второй круг на турнире уровня Тура. Поражение от итальянца стало для Маннарино уже шестым подряд. Напомним, что французский теннисист в декабре выступал на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, который спонсировался “Газпромом”.

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