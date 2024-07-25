Як сталося, та нащо гадалося. Акценты зрителя на игре олимпийцев Украины с Ираком

Эффект карточного домика

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

“Проблема даже не в ошибках, проблема в том, как мы действуем после ошибок. Я считаю, что мы на две головы были выше Ирака, но ошибки стали роковыми. Мы начали нервничать, спешить” (Руслан Ротань).

Ну, про две головы – перебор, а с остальным нельзя не согласиться. Проблема оказалась именно в этом. Допустив первую же серьезную ошибку, игровой механизм команды разладился и рассыпался, как карточный домик. Хотя почти битый час игры ничто не предвещало для него беды. Первую шишку набили. Болит.

Если кто забыл, Украина впервые участвует в Олимпиаде. Со всеми вытекающими. Поэтому требовать от нее чего-либо здесь попросту глупо – после достижения исторического максимума можно лишь желать большего, но не обязывать к нему. Сопереживать команде, а не использовать первый же повод для жесткой критики.

Также стоит напомнить, что Украину сюда вывел именно этот тренер. Сделав это в убедительном и привлекательном стиле. Поэтому голоса членов “секты обвинителей Ротаня”, не столь уж и малочисленной, никто не услышал бы априори – даже зазвучи они не в подвалах сайта, а в полный рост.

И да, на его месте я бы тоже постоянно напоминал о кадровых неурядицах. Потому что вывел он на Олимпиаду один состав, а привез во Францию совершенно иной. Причины общеизвестны. Да, от этого страдают и другие участники турнира. Но одно дело, когда речь идет о фаворитах, и совсем другое – когда о дебютантах.

Освежил в памяти состав команды, выигравшей тот четвертьфинал молодежного Евро у французов. Из шестнадцати игроков, которых Ротань задействовал против Ирака, в том матче участвовало лишь шестеро. Вчера он недосчитался Трубина, Вивчаренко, Бондаренко, Бражко, Мудрика, Судакова, Кащука, Назаренко… На секундочку.

Это называется: до неузнаваемости. В Олимпиаде участвует принципиально другая команда, собранная с бору по сосенке. Я его слепила из того, что было, а потом – что было, то и полюбила. И уже совсем отдельная песня о том, сколько времени готовился вместе к турниру даже этот, казалось бы тоже неплохой, но таки не основной состав.

Любопытно, понес ли кто-нибудь еще столь существенные потери, и доезжали ли к нему основные игроки буквально перед стартом? К Ротаню я в адвокаты не нанимался. Игрок был неплохой, хотя в памяти осталась и “борьба за справедливость” на пару с Зозулей. Как тренер, он все еще формируется. Но делать его стрелочником – идиотизм.

Полагаю, имиджу Руслана в народе изрядно навредила, как водится, пресса. С чьей-то до похмельной дрожи легкой руки стало модным навязчиво трубить об исключительной прогрессивности “ротань-стайла”. И пророчить ему блестящее будущее. Пока ничего выдающегося не узрел.

Никак не забудут ему ни совмещения постов с “Александрией”, ни единственного матча во главе национальной сборной по просьбе трудящихся тогда еще за рубежом. Меня все это, извините, не колышет. Интересует здесь и сейчас: Олимпиада во Франции. И, увы, повторюсь: из-за проблем с составом о чистоте опыта нет и речи.

Первый блин вышел комом. И вновь слово коучу: “На установке мы делали акцент на том, что после ошибок мы должны становиться злее и достигать своего результата. Тем более время на исправление было. Но это опыт. На таких турнирах нужно иметь холодные головы, чего сегодня нашей команде не хватило”.

К его чести, он не стал акцентировать на пенальти в наши ворота, с чего все и началось. Послушаем коллегу Юстаса: “Повод был. Но в условном чемпионате Англии или Германии такое уже давно не ставят”. Двойные стандарты? А как по мне, толчок двумя руками в спину прыгающего соперника должен быть наказуем априори.

Как зрелище, игра меня не разочаровала – нормальное футбольное действо с достаточным количеством голевых моментов. Не более, но и не менее.

Интрига исчерпалась на 75-й минуте, когда Джассим вывел Ирак вперед – изменить что-либо в этот вечер мы были уже не в состоянии. Это правда.

Вы вспомните штангу от Каррара в компенсированное время – мол, могло быть и хуже. А я в ответ – сказочный промах Хланя на 36-й минуте, могли выйти вперед и раньше.

Вообще, к моменту, когда случился этот злосчастный пенальти, Украина уже “наиграла” на твердые 2:0. И на этом, к сожалению, остановилась. Ирак же реализовал два шанса из трех, и в итоге победил с зеркальным логичному счетом. Как говорится, на его месте должны были быть мы.

Из наших мне более других запомнился Крыськив. Его передачи, особенно со стандартов, обостряли игру у ворот соперника в половине из имевшихся у нас голевых возможностей. Самой же заметной фигурой матча был кипер Ирака Хассан с четырьмя зачетными сэйвами – естественно, до последней трети игры.

Умиляет, когда это поражение приравнивают к погрому от Румынии на Евро – мол, то же самое. А вы вообще смотрели эти матчи, или так – лишь бы что-то брякнуть? Там нам дали подышать в концовке, после 0:3, а здесь соперника большую часть игры на поле почти не наблюдалось. Ох уж эти свидетели результата…

Еще раз. Наш второй состав, набранный из тех, кого удалось выпросить, НЕ обязан выигрывать ни у кого. Даже у Ирака, в составе которого (если не ошибаюсь) пять игроков национальной команды, а в активе – четвертое место на прошлой Олимпиаде, в которой он участвовал. Пусть и двадцать лет назад – а где мы были все это время?

Даже если вас в этом убеждает Великий Специалист Всея ПФЛ и ее окрестностей, которого с тем же Ротанем и сравнивать как-то неудобно. Перед последним неудобно. Все просто: вы готовы безоглядно болеть за наших, просто потому что они наши? Не ставя им конкретных задач? Нет? Тогда поищите себе другой предмет для критики.

U-19? Как-то неудобно: в четверку лучших на Евро вышли все-таки, а играть в полуфинале с французами, и этим все сказано. Вон суперблагополучное “Полесье” в Европе дебютирует с очередным прогрессивным наставником во главе – о, сюжетец! Словом, тренируйтесь-ка лучше на кошках…

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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