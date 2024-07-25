Александр УСИК: «Каждый день молюсь о мире в Украине»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в интервью Boxing King Media прокомментировал террористический удар россии по Охматдету и войну в Украине:

«Мы работаем с Охматдитом. Я, моя команда, моя компания, мой фонд. Мы помогаем людям в Украине.

То, что произошло [с Охматдитом] ужасно. Там были дети. Это была не военная инфраструктура, а медицинская. Я не понимаю – почему? Там дети, я был там и видел их. Это трудно для меня, я делаю все, что могу.

Когда я приехал на встречу с детьми, они были счастливы. Медсестры, врачи – все были рады меня видеть, были благодарны.

Я каждый день молюсь о мире. Прошу Бога помочь моей стране, моему народу».

sport.ua