Хирн в шоке. Перспективный супертяж дебютировал в профи с яркой победой

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн и Лео Атанг

5 июля на арене «Manchester Arena» состоялся вечер бокса от известного промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

В главном карде фанаты увидели дебют перспективного супертяжа Лео Атанга, который вышел на ринг против джорнимена из Болгарии, 41-летнего Милена Паунова (7–15, 5 КО).

Атанг является очень перспективным боксером, так как пять раз выигрывал чемпионат Великобритании и побеждал на чемпионате мира U-20. Контракт с талантливым спортсменом подписал один из самых влиятельных промоутеров Эдди Хирн.

Он считает, что Лео станет настоящей угрозой для супертяжелого веса и через несколько лет сразится за полноценный титул. Дебют Атанга получился зрелищным и ярким.

Британец обрушился на соперника с тяжелыми ударами, показал солидную мощь в кулаках и комбинационный бокс. Паунов пытался выдержать напор Лео, но шансов было слишком мало. Особенно опасно выглядели удары по корпусу.

Уже в первом раунде рефери был вынужден остановить бой. Эдди Хирну такое зрелище точно понравилось – промоутер считает, что его подопечный станет «вторым Энтони Джошуа».

Лео Атанг (Великобритания) – Милен Паунов (Болгария) – TKO 1/4

sport.ua