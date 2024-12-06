«Тактический гений». Британский супертяж оценил бой Усика и Фьюри

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Опытный британский супертяж Диллиан Уайт считает, что у Александра Усика есть преимущество перед вторым поединком против Тайсона Фьюри.

«В супертяжах ты находишься в одном ударе от нокаута. И Усик в первом поединке неплохо побил Фьюри в некоторых моментах, в ином случае бой могли остановить. Они оба способны нокаутировать соперника».

«Усик показал, что вырос в настоящего супертяжа с хорошим ударом. А Тайсон показывал, что после неудачного боя на следующий он выходит намного сильнее, но с Усиком нужно быть осторожным».

«Он – тактический гений в боксе. Тяжело выбрать, но я бы поставил на Усика», – сказал Уайт.

Бой состоится 21 декабря.

sport.ua