Почему Богачук тотально проиграл Адамсу. Даже хуже, чем в первой встрече

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок, который большое количество фанатов и экспертов называло главным противостоянием года. 35-летний абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль Альварес (63–3–2, 39 КО) встретился с 2-кратным абсолютным чемпионом мира 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (42–0, 31 КО).

В андеркарде свое очередное противостояние провел украинский боксер первой средней категории 30-летний Сергей Богачук (26–3, 24 КО). Его оппонентом стал 36-летний американец Брэндон Адамс (26–4, 16 КО).

Во второй раз в карьере они должны были пройти друг с другом 10 раундов. В предыдущий раз не получилось, потому что Адамс нокаутировал Богачука. На этот раз получилось, но результат для Сергея ничем не лучше.

Богачук провалил бой. Его полностью разбили

Как победить Адамса, было ясно еще с 2021 года, когда они встретились впервые. Тогда Сергей лидировал на записках судей и просто проспал удар. Следует много атаковать, не давать дышать, и победа придет.

Тем более, что против 36-летнего боксера, который с 2021 по 2024 годы вообще не боксировал, а прямо перед этой встречей проиграл поединок. Однако Сергей избрал другой путь.

Вместо большого количества ударов, попытки переиграть соперника в открытой драке. Если это был план, то он удивил, ведь Адамс – более быстрый боксер, и, как его можно было переиграть, не обладая навыками, непонятно.

Хотя идею противостояния искать сложно. Богачук будто просто поверил в то, что может отправить оппонента в нокаут или забить ударами. А когда не получилось, все равно продолжил пробовать, пока не закончился бой.

На его фоне Адамс смотрелся высококлассным бойцом. Быстрый, лучше на ногах и более точный боксер. С понятным планом: пробить оппоненту туловище, оставить его без дыхания, а затем победить.

Богачук, как оказалось, вообще не умеет защищать живот. А когда начинает это делать, пропускает в голову. Катастрофа, а не поединок!

Можно порадоваться только тому, что Сергей не упал. Он искренне пытался биться до конца, хотя и явно уступал. И уступил в итоге. Остановить желание оппонента сразиться на ближней дистанции не получилось. Защитить туловище на постоянной основе не получилось. Не пропускать оверхенды впоследствии не получилось. Это было неприятно.

Что теперь?

Getty Images/Global Images Ukraine

Адамс заработал несколько хороших противостояний. Он не просто победил, а сделал это ярко. Сейчас может легко запрыгнуть в бои против более интересной аудитории. Победит, может, и до титула доберется. В таком возрасте.

Что с Богачуком – неизвестно. Противостояние против Майкла Фокса тоже было плохим. Сергей никак не мог найти свою дистанцию, никак не мог зацепиться за соперника. Пропустил удар навстречу и мог побывать в нокдауне.

Теперь вообще – поражение.

Может быть такое, что из-за стиля у Сергея произошел спад. Многовато пропускать – очень плохо. Однако это противоречивая теория, ведь украинцу всего 30 лет.

Может быть такое, что ему следует драться уже в более тяжелых категориях, и здесь у него нет сил и здоровья. Это более положительная теория, потому что это, в отличие от предыдущего, можно исправить.

В любом случае, можно быть довольным тем, что напротив был не Джарон Эннис, а Брэндон Адамс. Эдди Хирн предлагал команде Богачука бой, но они отказались. Ну, так говорит британец.

Эннис не простил бы столько и таких ошибок. Настолько медленного и открытого к атакам соперника Джарон нокаутировал бы и сделал бы это грубо.

Советов Сергею не будет. Кроме правильного восстановления. Уже после этого можно будет думать еще о чем-нибудь. О продолжении карьеры, о работе над какими-то техническими моментами. Возможно, о смене команды.

Однако не сейчас. Слишком долго и много прикладывался ударами Брэндон Адамс. После такого организму следует дать отдохнуть.

В 30 лет рано прощаться с боксом. Однако если боксировать так, то пенсия придет гораздо быстрее. Несколько схожих противостояний, и можно будет окончательно прощаться со спортом в пользу чего-то, что не приводит к необратимым травмам.

sport.ua