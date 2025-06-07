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Бокс

Шоу бокса в Киеве. Куриленко – Боришполец. Результаты боев (обновляется)

Шоу бокса в Киеве. Куриленко – Боришполец. Результаты боев (обновляется)

Top Boxing Generation

7 июня в киевском Дворце спорта (Украина) проходит вечер бокса, который организует промоутерская компания Top Boxing Generation.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом Украины и обладателем титула WBC Ukraine Янисом Куриленко (13–1, 8 КО) и претендентом Андреем «Акулой» Боришпольцем (10–3, 4 КО).

Боксеры проведут реванш – в декабре прошлого года Янис неожиданно одолел соперника раздельным решением судей и завоевал два пояса.

Sport.ua предлагает ознакомиться с результатами вечера бокса в Киеве.

Результаты шоу в Киеве от компании Top Boxing Generation:

  • Янис Куриленко – Андрей Боришполец
  • Василий Чеботарь – Назри Рагимов
  • Ярослав Харцыз – Дастан Садуулы
  • Павел Михайлица – Егор Скурихин (кикбоксинг)
  • Борис Недбал – Юрий Захареев
  • Михаил Дзязько – Дмитрий Цюпка – UD 6
  • Матвей Ражба – Роберт Сивак – KO 2/4
  • Глеб Чабан – Виктор Гуров (кикбоксинг) – KO 2/3
  • Артем Мельник – Иван Юхта – UD 6
  • Ростислав Герасименко – Максим Стеций (кикбоксинг) – UD 3
  • Павел Илья — Андрей Санджура – 4

    • Шоу бокса в Киеве. Куриленко – Боришполец. Результаты боев (обновляется)

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    sport.ua

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