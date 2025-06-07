Шоу бокса в Киеве. Куриленко – Боришполец. Результаты боев (обновляется)

7 июня в киевском Дворце спорта (Украина) проходит вечер бокса, который организует промоутерская компания Top Boxing Generation.
Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом Украины и обладателем титула WBC Ukraine Янисом Куриленко (13–1, 8 КО) и претендентом Андреем «Акулой» Боришпольцем (10–3, 4 КО).
Боксеры проведут реванш – в декабре прошлого года Янис неожиданно одолел соперника раздельным решением судей и завоевал два пояса.
Sport.ua предлагает ознакомиться с результатами вечера бокса в Киеве.
Результаты шоу в Киеве от компании Top Boxing Generation:
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