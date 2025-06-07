Буэми: Ферстаппен сразу покажет отличный темп в Ле-Мане

Себастьен Буэми, бывший гонщик Формулы 1, давно выступает в WEC и Формуле E и может похвастаться чемпионскими титулами в обоих этих чемпионатах. Сейчас он готовится к 13-му супермарафону в Ле-Мане в своей карьере – эту 24-часовую гонку швейцарец вместе с напарниками по экипажу заводской команды Toyota выигрывал уже четыре раза.

Себастьен не сомневается, что когда в будущем Макс Ферстаппен примет решение попробовать свои силы в гонках на выносливость, он сразу будет способен показывать отличную скорость.

Об интересе к участию в «24 часах Ле-Мана» Макс говорит уже давно, правда, его мечта проехать эту гонку в одном экипаже с отцом кажется всё менее реалистичной, но это уже другая история. А из гонщиков, продолжающих активную карьеру сейчас, Ферстаппен готов взять в напарники Фернандо Алонсо и Ника де Вриза.

Когда Буэми спросили, как быстро Макс сможет адаптироваться к особым требованиям, которые ставит перед любым новичком классическая трасса кольца Сартэ, он ответил: «Сразу, причём в полной мере. Я хочу сказать, что он так много времени уделяет виртуальным гонкам, что эту трассу он отлично знает и понимает, что такое «24 часа Ле-Мана».

Он знает график, знает, как всё работает. Хотя когда я готовился к дебюту в Ле-Мане, я несколько раз посмотрел эту гонку по ТВ, но плохо себе представлял программу уик-энда. Да и его отец, разумеется, в своё время участвовал в этой гонке (в 2008-м и 2009 гг.) Так что Макс прекрасно всё знает, хотя никогда не принимал участие в этой гонке. У меня нет ни малейших сомнений в том, что он сразу покажет впечатляющую скорость».

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