Названы претенденты на звание лучшего хоккеиста сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Свейман

После завершения всех чемпионатов мира Международная федерация хоккея назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона.

В список вошли:

– форвард сборной Швейцарии Денис Малгин;

– форвард сборной Швейцарии Свен Андригетто;

– вратарь сборной США Джереми Свейман;

– форвард сборной США Клейтон Келлер;

– форвард сборной Чехии Давид Пастрнак;

– форвард сборной Канады Натан Маккиннон.

Сборные США и Швейцарии играли в финале чемпионата мира (победа США 1:0). В прошлом сезоне лучшим игроком был признан нападающий Роман Червенка.

Написали историю. Сборная США стала чемпионом мира по хоккею

sport.ua