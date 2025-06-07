Названы претенденты на звание лучшего хоккеиста сезона

После завершения всех чемпионатов мира Международная федерация хоккея назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона.
В список вошли:
– форвард сборной Швейцарии Денис Малгин;
– форвард сборной Швейцарии Свен Андригетто;
– вратарь сборной США Джереми Свейман;
– форвард сборной США Клейтон Келлер;
– форвард сборной Чехии Давид Пастрнак;
– форвард сборной Канады Натан Маккиннон.
Сборные США и Швейцарии играли в финале чемпионата мира (победа США 1:0). В прошлом сезоне лучшим игроком был признан нападающий Роман Червенка.
Написали историю. Сборная США стала чемпионом мира по хоккею
sport.ua