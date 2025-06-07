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Футбол

Рио Фердинанд поставил Холанда выше Дембеле и Рафиньи в споре за Золотой мяч

Рио Фердинанд поставил Холанда выше Дембеле и Рафиньи в споре за Золотой мяч

    • Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд предпочёл нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда форварду "ПСЖ" Усману Дембеле и футболисту "Барселоны" Рафинье в споре за "Золотой мяч".

    В видеоролике Mail Sport Фердинанду предложили выбрать своего фаворита "Золотого мяча" — 2025. В четвертьфинале он выбрал Ламина Ямаля в споре с Джудом Беллингемом, затем предпочёл Килиана Мбаппе Мохамеду Салаху. Холанда экс-игрок "МЮ" назвал победителем виртуального противостояния с Флорианом Вирцем, а Дембеле посчитал сильнее Рафиньи.

    В полуфинале англичанин выбрал Ямаля в сравнении с Мбаппе, а Холанда предпочёл Дембеле. Однако главным фаворитом в борьбе за награду в финале Фердинанд назвал не Холанда, а Ямаля, заявив, что это один из лучших игроков мира прямо сейчас и в ближайшие годы.

    www.ua-football.com

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