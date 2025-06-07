«Не видим причин». НХЛ высказалась о возвращении россии на ЧМ и ОИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли сомневается, что сборную россии по хоккею допустят к Олимпиаде-2026, хотя в стране-агрессоре еще сохраняют надежду.

«Мы видели информацию от МОК и Международной федерации хоккея. Мы не ожидаем, что что-то изменится и россию допустят к Олимпиаде-2026. Мы не видим причин, чтобы сборную россии пригласили на хоккейный турнир ОИ-2026», – сказал Дэйли.

Марти Уолш, глава профсоюза игроков НХЛ, уверен, что пока идет война, сборную россии не допустят к чемпионату мира или Олимпиаде.

«Игроки не влияют на эту ситуацию. Были надежды, что война к этому моменту закончится, но она только обостряется, а не ослабевает», – сказал Уолш.

Известно, что сборную россию на ОИ-2026 заменит Франция.

IIHF: «Сборная россии забанена на ЧМ-2026. По ЧМ-2027 – посмотрим»

sport.ua