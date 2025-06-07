The Tennis Podcast: «Никто в туре не перестраивал свою игру так радикально, как Свитолина. То, как она сейчас играет – это поразительно»

Журналисты известного подкаста о теннисе “The Tennis Podcast” поделились своим впечатлением об игре первой ракетки Украины Элины Свитолиной



“Элина Свитолина – просто невероятна. То, как она сейчас играет – с агрессией, с мощными ударами – это поразительно. Это ведь не её природный стиль, это не то, что у неё в ДНК. Чтобы играть так, ей приходится вкладывать в каждый удар всё тело, всю волю. Это колоссальное усилие.

Никто в туре не перестраивал свою игру так радикально, как она. Раньше она была контратакующей теннисисткой, в духе Каролин Возняцки – элитная, но всё же осторожная, базирующаяся на стабильности. А теперь – это смелая, атакующая игра. И она не просто нашла в себе эту силу, она придумала, как ей играть, и реализовала это под огромным давлением. Это не было возвращением к прежнему, успешному стилю. Она сознательно выбрала сложный путь. Если бы она вернулась и играла по-старому, была бы вне топ-30. А сейчас – она невероятна. Абсолютно невероятна”.

Напомним, что в этом сезоне Элина Свитолина на соревнованиях в Руане выиграла свой 18-й титул WTA, дошла до четвертьфинала на Australian Open и Roland Garros, а также сыграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. По итогам грунтового “мэйджора” Свитолина поднимется на 13-е место в рейтинге WTA.



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