Бинотто: Ferrari надо было раньше приглашать Хэмилтона

Маттиа Бинотто, руководитель заводской программы Audi в Формуле 1, поделился своим мнением о нынешнем положении команды Ferrari, которая начала сезон явно не лучшим образом. Хотя после девяти этапов сезона Скудерия занимает 2-е место в Кубке конструкторов, до McLaren, у которой в два с лишним раза больше очков, ей очень далеко, как и до побед в гонках.

При этом гонщики Ferrari, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, занимают 5-ю и 6-ю строчки личного зачёта, уступая не только Оскару Пиастри и Ландо Норрису, но также Максу Ферстаппену и Джорджу Расселлу.

«Понятно, что скоростные возможности, которые их машина демонстрирует на трассе, и результаты команды далеко не на том уровне, на каком хотелось бы Ferrari, – сказал Бинотто, возглавлявший итальянскую команду с 2019 по 2022 гг., в интервью Automoto.it. – Но я отлично знаю каждого сотрудника этой команды и знаю, что это талантливые, способные и волевые люди.

Они в состоянии улучшить машину и показывать хорошие результаты в будущем. Я верю, что у Ferrari в этом году ещё будут какие-то поводы для радости. Если же говорить о Хэмилтоне, то это гонщик, достигший определённого возраста. В Маранелло подписали с ним контракт, когда он уже близок к завершению карьеры. В идеале им следовало бы пригласить его несколькими годами ранее».

Бинотто также очень высоко отозвался о Максе Ферстаппене: «Если когда-нибудь появится возможность пригласить такого гонщика, я буду на многое готов пойти ради этого, ведь в ближайшие годы Макс останется лучшим из всех. Полагаю, любая команда хотела бы его пригласить, но в настоящее время я доволен обоими нашими гонщиками».

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