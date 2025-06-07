Перспективный украинец одержал вторую победу на профессиональном ринге

Top Boxing Generation. Юрий Захареев

7 июня в киевском Дворце спорта (Украина) проходит вечер бокса, который организует промоутерская компания Top Boxing Generation.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом Украины и обладателем титула WBC Ukraine Янисом Куриленко (13–1, 8 КО) и претендентом Андреем «Акулой» Боришпольцем (10–3, 4 КО).

В поединке главного карда перспективный украинец Юрий Захареев (1–0) провел второй бой на профессиональном ринге – его соперником стал непобежденный словак Борис Недбал (3–0, 3 КО).

Захареев полностью доминировал на ринге, превосходно двигался на ногах и использовал красивый комбинационный бокс. Недбал несколько раз был в нокдаунах – в четвертом раунде судья был вынужден остановить одностороннее избиение.

Юрий Захареев (Украина) – Борис Недбал (Словакия) – TKO 4/4

sport.ua