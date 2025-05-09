Украинские Атаманы: от Шабранского до Усика. Часть 1

Федерация бокса Украины

Всемирная серия бокса просуществовала семь сезонов (2010–2017), в четырех из которых участвовала отечественная команда. Лишь однажды украинские боксеры не выходили в плей-офф, а лучшим результатом стало «серебро» 2013 года. Вспомним выступления и дальнейший путь представителей «Атаманов».

«Украинские Атаманы» участвовали в World Series of Boxing (WSB) с 2013 по 2016 годы. Однако еще до создания нашей команды отечественные боксеры защищали цвета других команд. Сергей Деревянченко и Виталий Волков – итальянской Dolce&Gabbana Milano Thunder, Денис Пояцика – Baku Fires, Вячеслав Шабранский – LA Matadors. С них и начнем.

Сергей Деревянченко

На полупрофессиональном уровне спортсмену из Феодосии почти не было равных. Два сезона подряд украинец был лучшим в индивидуальном разряде World Series of Boxing в категории до 73 кг. Интересно, что потом он присоединился не к «Атаманам», а к Astana Arlans из Казахстана. И нашей команде от «засланного казачка» перепало. На групповом этапе Деревянченко победил Дмитрия Митрофанова, а в финале – Евгения Барабанова, что помогло команде из Астаны стать чемпионом WSB.

stanaarlans.kz. Сергей Деревянченко (справа) в составе Astana Arlans

За все время в World Series of Boxing Сергей проиграл лишь раз – аргентинцу Брайану Кастано. После четвертого сезона Мировой серии бокса Деревянченко перешел в профессионалы. Сначала карьера украинца стремительно шла вверх. Он выиграл первые 12 поединков и был непобедимым четыре года. Однако в последующих 9-ти боях победил лишь трижды, не завоевав ни одного пояса. Последний раз в ринг «Техник» выходил 17 августа 2024 года, проиграв французу Кристиану М'Билли. Стоит отметить, что бой против мексиканца Хайме Мунгия в 2023-м был признан лучшим поединком года по версии издания Boxing Scene.

Виталий Волков

World Series of Boxing стала пиком карьеры воспитанника николаевской школы бокса. В профи Волков не ушел и в 2012 году завершил свои выступления в составе Milano Thunder. Вернулся в родной город, где открыл собственную студию бокса и является первым вице-президентом Федерации бокса Николаевской области

Денис Пояцика

Федерация бокса Украины. Денис Пояцыка (слева)

Прошел весь путь с «Украинскими Атаманами» от первого до последнего сезона. В 2013 году был капитаном команды. По окончании выступлений украинского коллектива начал работать тренером по боксу в родном Кременчуге. Одной из причин ухода называется травма руки.

Вячеслав Шабранский

Уроженец Житомира пошел по стопам Деревянченко. В 2014-м перешел в профессионалы, где даже превзошел Сергея, выиграв 17 первых боев. В дебютном поединке вообще отправил в нокаут американца Пола Васкеса за 23 секунды. В 7-ми последних противостояниях – 2 поражения, 4 победы и 1 ничья. Она же стала последним результатом Шабранского на профессиональном уровне. Сейчас проживает в США и работает тренером по боксу.

Украинские Атаманы

Теперь перейдем к выступлению и составу команды в ее дебютном сезоне в World Series of Boxing. Старт получился неудачным. В 2012 году украинцы подряд проиграли Astana Arlans (1:4), German Eagles (2:3) и Milano Thunder (2:3). Далее получилось исправить ситуацию победами со счетом 4:1 над USA Knockouts и British Lionhearts, однако был разгром от казахов – 1:4. После этого – удачные реванши с итальянцами (4:1) и немцами (5:0). Оставалось провести только две встречи. Однако в США команда не полетела из-за проблем с визами, получив техническое поражение. За это еще и 3 очка были сняты в турнирной таблице. Несмотря на это, «Атаманы» досрочно вышли в плей-офф, напоследок еще раз победив в группе британцев (3:2).

Раунд навылет также состоял из двух противостояний. В четвертьфинале и полуфинале украинцы придерживались одной тактики: дома выставляли лучших, а на выезде нужно было зацепить хотя бы одну победу. Это сработало. Домашние безоговорочные 5:0 против Baku Fires в четвертьфинале и Milano Thunder в полуфинале. И гостевые поражения 1:4.

Финал WSB с Astana Arlans сезона-2012/2013, который принимал Казахстан, оказался одним из самых ожесточенных в истории турнира. В первый день победили Ломаченко и Усик, однако Гоголев, Лапин и Барабанов проиграли. Последний, напомним, уступил как раз украинскому легионеру «волков» Сергею Деревянченко. На следующий день свои поединки забрали Кислицын, Митрофанов и Гвоздик. Поражения потерпели Буценко и Архипенко, поединок которого завершился скандалом, ведь по судейским записям бой Ростислава с Русланом Мирсатаевым завершился вничью. Однако раздельным решением была присуждена победа казаху, которая отобрала у «Атаманов» возможность стать чемпионами. В конце концов, счет стал 6:6, что заставило организаторов назначить дополнительное «золотое» противостояние, в котором молдавский представитель украинского коллектива Александр Рышкан не сумел на равных спорить с Багдадом Алимбековым.

Состав команды в сезоне-2012/2013

Николай Буценко

Остался в любителях и дважды представлял Украину на Олимпийских играх, где был капитаном боксерской команды. Оба раза (в Рио-де-Жанейро и Токио) проигрывал первые поединки.

Виктор Гоголев

Сезон-2012/2013 стал первым и последним для боксера из Николаева. После этого исчез с радаров.

Иван Ильницкий

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ильницкий (слева)

Завершил карьеру в 2014 году.

«Конечно, с боксом я не расстанусь никогда. Сейчас пишу диссертацию, связанную с боксом. Учусь в аспирантуре уже второй год. Год-другой, и, дай Бог, буду кандидатом наук по физическому воспитанию. Я планирую остаться в универе. Тренировать и преподавать бокс. Жаль, но желания боксировать уже вообще нет. Нравится быть в науке», – рассказывал боксер Sport.ua в 2014 году.

Иван достиг цели и стал кандидатом наук по физическому воспитанию и спорту.

Александр Рышкан

Молдавский спортсмен до 2016 года еще выступал на международных соревнованиях, становился призером европейских первенств. Чем занимается сейчас – неизвестно.

Денис Беринчик

worldseriesboxing.com

В 2015-м заключил контракт с промоутерской компанией братьев Кличко – К2. За 10 лет провел 20 боев, потерпев первое поражение лишь в последнем поединке. 14 февраля 2025 года уступил американцу Кишону Дэвису и не сумел защитить титул WBO. В 2021 году в Киеве провел бой на голых кулаках с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым. Россиянин, имеющий сейчас ирландское гражданство, отказался продолжать поединок после 4-го раунда. В начале 2022 года Беринчик вступал в ряды Территориальной обороны.

Павел Ищенко

В июне 2015 года заключил контракт с американской компанией Fight Promotions. В профессиональном боксе провел 3 поединка, все выиграл, однако вскоре остался без промоутеров. В 2017-м получил гражданство Израиля. На момент начала полномасштабного вторжения России находился в Херсоне, где, по информации различных источников, перешел на сторону оккупантов.

«Павел Ищенко стал президентом оккупационной федерации бокса в г. Скадовск. 2 апреля 2024 года в российском госреестре зарегистрирована общественная организация «Херсонская областная федерация бокса»», – отмечал телеграм-канал «Геническ ua».

В апреле 2022 года в Instagram сделал сообщение, что гордится быть «русским». Сейчас страница боксера в социальной сети удалена, а где находится сам спортсмен – неизвестно.

Вячеслав Кислицын

После «Атаманов» официально завершил карьеру, расставив все точки над «і» в интервью Sport.ua в 2018 году. Работал тренером по боксу в днепровском клубе Pride, а в 2022 году вступил в ряды ВСУ.

Василий Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

С 2013 года перешел в профессиональный бокс, заключив соглашение с американской компанией Top Rank. В первом поединке завоевал пояс WBO, победив мексиканца Хосе Гарсию, а уже во втором поединке на профи-ринге проиграл еще одному мексиканцу – Орландо Салидо. В третьем противостоянии «Лома» по очкам победил американца Гэри Расселла и вернул титул. Далее были 12 успешных боев подряд и поражение от Теофимо Лопеса. Опять 3 победы и проигрыш Девину Хейни. В мае 2024 года Василий победил Джорджа Камбососа, взяв пояса IBF и IBO. Сейчас будущее Ломаченко выглядит туманным.

«Василий чувствует себя хорошо. Он имел небольшую травму спины, но сейчас он уже восстанавливается и начинает тренировки. Возможно, через месяц или два мы получим очень хорошие новости – либо он вернется, либо завершит карьеру – пока неизвестно», – сообщал менеджер боксера Эгис Климас в интервью «Украинской правде».

1 августа 2022 года на непродолжительное время вступал в ряды ВСУ.

Владимир Матвийчук

Полетел на Олимпиаду-2016, однако в первом поединке не одолел представителя Азербайджана кубинского происхождения Лоренсо Сотомайора. Далее перешел в профессиональный бокс, где провел 7 поединков (4 победы и 3 поражения). Сейчас – вице-президент Киевской областной федерации бокса и менеджер столичного Kiko Boxing Club.

Дмитрий Руденко

Провел один сезон в «Атаманах», потом боксировал в Украине и в России. Далее переехал в москву, где также занимался кикбоксингом. С 2022 года о нем нет какой-либо информации.

Иван Голуб

В 2014 году заключил контракт с промоутерской компанией DiBella Entertainment. На профессиональном ринге провел 22 поединка, потерпев лишь одно поражение: 30 июня 2017 года проиграл по очкам американцу Джамонтею Кларку. Иван владел поясами WBC-USNBC, WBC-NABF и IBF-USBA в полусреднем весе. Последний бой Голуб проводил в 2022 году. Сейчас проживает в США, где работает тренером.

Дмитрий Митрофанов

Федерация бокса Украины. Дмитрий Митрофанов

Ездил на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где в первом поединке проиграл французу Кристиану М'Билли. С 2017 года на профи-ринге. Лишь в последнем поединке потерпел первое поражение, уступив британцу Хамзе Ширазу в поединке за титул WBC. До этого были 13 побед и 1 ничья. Обладает поясом WBO.

Александр Стрецкий

Переехал в Польшу, где в 2016 году начал и вскоре закончил профессиональную карьеру. Сейчас продолжает проживать в Польше, работает тренером по боксу.

Евгений Барабанов

В 2017 году выступал на чемпионате Европы и чемпионате мира. На континентальном первенстве получил бронзовую медаль. После этого был полуфинал Европейских игр-2019 и двухлетняя дисквалификация в 2021-м за нарушение антидопинговых правил.

Александр Гвоздик

На год позже Ломаченко заключил соглашение с Top Rank. Выиграл стартовые 17 поединков в профи, потерпев первое поражение от россиянина Артура Бетербиева в 2019 году. Далее были 3 победы и снова поражение. На этот раз от американца Дэвида Бенавидеса. Через 10 месяцев, а именно 19 апреля 2025 года Гвоздик вернулся в ринг и нокаутировал представителя США Энтони Холлоуэя. Теперь Александр может вновь попытаться вернуть титул WBC.

Сергей Лапин

В 2016 году представлял Крым на чемпионате рф по боксу, а год спустя в россии выиграл международный турнир и начал профессиональную карьеру с победы в москве над Артаваздом Маргаряном. Далее вернулся в Украину, где вошел в команду Александра Усика. Сейчас – спортивный директор Усика и вместе с Александром соучредитель блокчейн-платформы Ready to Fight.

Денис Солоненко

Один из тех, кто не сумел добраться до наград на Олимпийских играх в Бразилии. В 2019 году завершил карьеру.

«Я не занимаюсь боксом уже четвертый год, из-за травм. На правом бицепсе дважды порвались сухожилия. В руке – 6 титановых винтов. Поэтому доктор запретил боксировать. Однако я поддерживаю физическую форму и сейчас готовлюсь к первому в жизни марафону. Дебютирую или в Виннице, или в Киеве. Не просто начал бегать, а решил заниматься этим видом спорта с научным подходом», – рассказывал Солоненко сайту «20 минут» в 2023 году.

Денис вернулся в Винницу где стал главным специалистом отдела олимпийских видов спорта управления спорта и двигательной активности Департамента гуманитарной политики Винницкой областной государственной администрации.

Анатолий Антонюк

С 2014 года проживает в рф, где дебютировал и почти сразу же закончил карьеру на профессиональном ринге. С началом полномасштабного вторжения начал ездить по Крыму и участвовать в различных боксерских мероприятиях как приглашенный гость.

Ростислав Архипенко

Не сумел завоевать лицензию на Олимпийские игры-2016, после чего был спарринг-партнером Александра Усика. Что делает сейчас – неизвестно.

Александр Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик против Джо Джойса

Выиграл все 6 поединков в составе «Атаманов» и 25 сентября 2013 года заключил контракт с К2 Promotions. А дальше – легендарные 23 победы подряд и статус одного из лучших боксеров в истории.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (2018–2019) и тяжелом весе (2024), чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO (2016–2019), WBC (2018–2019), IBF (2018–2019), WBA (Super), (2018–2019), пояс авторитетного журнала The Ring (2018–2019), чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (2021–т. ч.), IBF (2021–2024), WBA (Super) (2021–т. ч.), WBC (2024–т. ч.), IBO (2021–т. ч.), пояс журнала The Ring (2022–т.ч.).

Лучший профессиональный боксер года, по версии спортивных журналов Sports Illustrated (2018; 2024) и The Ring (2018; 2024), Ассоциации журналистов Америки (BWAA) (2018) и спортивного телеканала ESPN (2018).

Обладатель наград «Событие года» (2021; 2024), «Раунд года» (2024), по версии журнала The Ring.

Первый и единственный боксер в истории, объединивший все четыре титула чемпиона мира в первом тяжелом весе. Первый и единственный боксер в истории, защитивший безоговорочный титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Кроме бокса, выступал за футбольный клуб «Полесье» (Житомир) на Winter Cup в Турции, который проводился с 3 по 12 февраля 2022 года.

Дебютировал в кино в спортивно-драматическом фильме «Правило боя», вышедшем на экраны в 2017 году. Усик сыграл самого себя в эпизодической роли. В 2018-м Александр озвучил персонажа в украинском 3D-анимационном фэнтези «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». В текущем году не экраны выйдет американская спортивная драма Smashing machine, где украинец сыграет роль бойца смешанных единоборств Игоря Вовчанина.

С 2022 года Усик – амбассадор платформы United24, сооснователь блокчейн-платформы Ready to Fight и основатель благотворительного фонда Usyk Foundation.

Виктор Выхрист

Федерация бокса Украины. Виктор Выхрист

Перешел в профи лишь в 2020 году. По завершении выступлений «Атаманов» в WSB выиграл чемпионат Европы-2017 и Европейские игры-2019. На профессиональном ринге – 14 побед и 1 поражение. В 2013 году уступил техническим нокаутом кубинцу Дайньеру Перо. Последний бой Выхрист проводил 5 апреля 2025 года, где в немецком Постдаме по очкам победил американца Райделла Букера.

Дмитрий Руденький

Провел единственный бой в составе «Украинских Атаманов», после чего продолжал выступления на любительском уровне. В 2015 году попал в скандальную историю с избиением супругов в Умани. История закончилась тем, что боксера отпустили.

По неподтвержденной информации, с 2017 года стал военнослужащим и работал в пограничной службе.

Продолжение следует…

Игорь ЯВКИН

sport.ua