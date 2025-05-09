Даннер: Успехи Антонелли заслуживают высокой оценки

Успехи Кими Антонелли в обеих квалификациях недавнего уик-энда в Майами впечатлили многих, в том числе Кристиана Даннера, бывшего гонщика, ныне сотрудничающего в роли эксперта с австрийским изданием Motorsport Magazin.

Трасса, проложенная вокруг комплекса Hard Rock Stadium, сочетает черты стационарного автодрома и уличного кольца, местами она довольно узкая и зажатая между отбойниками. Всё осложнялось ещё и тем, что в программу уик-энда в американском штате Флорида входил спринт, и на знакомство с трассой у всех была всего одна часовая тренировка.

Тем не менее, 18-летний дебютант Mercedes, хотя никогда там не выступал, сразу выиграл пятничную квалификацию, определявшую порядок старта в короткой субботней гонке.

«Антонелли великолепно справился! Должен признать, я был в восторге, – заявил Даннер. – После всего одного часа тренировок в Майами он завоевал поул в квалификации к спринту».

Все помнят, что удержать эту позицию Кими не удалось, уже в первом повороте в лидеры вышел Оскар Пиастри. И хотя в основной квалификации уик-энда он вновь опередил Джорджа Расселла, своего опытного напарника, показав 3-й результат, в воскресном Гран При у Антонелли не получилось ехать в темпе первой пятёрки, не говоря уже о лидерах.

«В гонке он допускает немало ошибок, а его машина часто норовит уйти в занос, – продолжил Даннер. – Кроме того, ему пока не удаётся контролировать износ резины так же хорошо, как это делает Расселл, но это объясняется лишь тем, что Кими всё-таки ещё новичок».

Когда Антонелли дебютировал в Формуле 1, он был не намного старше Макса Ферстаппена – голландский гонщик в 2015 году стартовал в Гран При Австралии за рулём машины Toro Rosso в возрасте 17 лет 5 месяцев и 15 дней. А когда ему исполнилось 18, он перешёл в Red Bull Racing и сразу выиграл Гран При Испании, став самым молодым в истории Формулы 1 победителем гонки.

По мнению Даннера, Антонелли, вероятно, приходится выдерживать более сильный прессинг, чем в своё время Максу: «Именно этого Хельмут Марко тогда ожидал от Ферстаппена: он должен был сразу бороться за высокие результаты и показать напарнику, в данном случае Даниэлю Риккардо: «Берегись, я могу справляться с делом лучше тебя».

То же самое Тото Вольфф сейчас должен требовать от Кими, если он сразу дал ему возможность выступать за топ-команду, а до этого создал все условия для подготовки к дебюту. Вполне нормально, если у Антонелли пока не всё получается, но результаты, который мы видим, по-настоящему высокие и заслуживают самой высокой оценки. В конце года посмотрим, какого прогресса он добьётся и в какой мере усвоит все уроки».

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