Минтцлафф: Макс будет выступать у нас и в 2026-м

Исполнительный директор компании Red Bull Оливер Минтцлафф развеял любые сомнения по поводу возможного ухода Макса Ферстаппена…

Оливер Минтцлафф: «Мы все недовольны текущей ситуацией и не скрываем это, но у меня нет сомнений по поводу будущего Макса Ферстаппена. Я убежден в том, что он продолжит свой долгий путь с Red Bull. Макс будет выступать за нас и в 2026-м.

С одной стороны, он не просто так подписал контракт до конца 2028 года, а с другой стороны, чётко обозначил свою позицию. Макс как-то сказал мне, что начал свою карьеру в Red Bul и хотел бы закончить её там. Насколько я знаю, в этом отношении ничего не изменилось.

С Максом мы многое выиграли, он – лучший гонщик в мире, но он тоже многим обязан Red Bull. Да, сейчас мы переживаем сложный период, но у меня нет ощущения, что Макс этого не понимает. До тех пор, пока мы будем нацелены на то, что мы хотим построить лучшую машину в мире, он будет работать вместе с нами. Только так мы сможем снова добиться успеха. И добьёмся его».

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