В 2024-м Ферстаппен отказался от предложения Mercedes

В эту пятницу, 7 марта, на Netflix выйдет седьмой сезон документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive. Первые серии уже доступны узкому кругу журналистов для написания рецензий, и из них стало известно, что Тото Вольфф пообещал Льюису Хэмилтону не вести переговоры с Максом Ферстаппеном до тех пор, пока Льюис выступает за Mercedes.

В одном из эпизодов Тото Вольфф обсуждает со своей супругой Сьюзи, кого из гонщиков пригласить на место Хэмилтона в 2025 году. Они перечисляют кандидатуры Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо, затем доходят до Макса, и Тото говорит: «Я не разговаривал с ним, поскольку обещал Льюису не вести с ним переговоры. Но теперь я поговорю с Максом».

В другом эпизоде, общаясь с главой пресс-службы Брэдли Лордом и руководителем молодёжной программы Гвеном Лагрю, Тото сетует, что Макса не интересует переход в Mercedes: «С Максом всё сложно. Думаю, вероятность всего один процент, что он передумает».

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