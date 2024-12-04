Эбби Пуллинг может потерять титул в F1 Academy

На этапе женской серии F1 Academy в Катаре, который проходил в качестве гонки поддержки Формулы 1, Эбби Пуллинг гарантировала себе чемпионский титул 2024 года. Однако последовавшие затем изменения в календаре F1 Academy, привели к тому, что Эбби может потерять титул.

Организаторы F1 Academy добавили третью гонку к финальному этапу сезона в Абу-Даби, чтобы компенсировать отмену гонки в Катаре. На трассе Яс-Марина очки будут начисляться по такой же системе, как и в Формуле 1: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Плюс два очка за поул и одно очко за лучший круг.

Таким образом, за три гонки в Абу-Даби максимально можно заработать 84 очка. В личном зачёте Дориан Пин, занимающая второе место, уступает Пуллинг 83 очка. Сценарий маловероятный, но если Пин заработает максимум очков на трассе Яс-Марина, а Пуллинг не заработает ни одного, то Дориан станет обладательницей титула.

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