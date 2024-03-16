Эндрю Шовлин: В Мельбурне будем экспериментировать

Первые два этапа прошли для Mercedes неудачно, но в ролике по итогам гонки в Джидде главный гоночный инженер Эндрю Шовлин заявил, что команда делает всё возможное…

Эндрю Шовлин: «Мы собирали информацию на тестах в Бахрейне и по ходу двух прошедших Гран При, после её анализа был разработан план на свободные заезды в Мельбурне.

В отделах шасси и аэродинамики идёт большая работа. Мы проведём в Австралии несколько экспериментов и надеемся, что они помогут найти направление дальнейшей работы.

Проблем несколько. Одна из них – избыточная поворачиваемость в скоростных поворотах, лишающая гонщиков уверенности, особенно если стены рядом. В квалификации машина страдает раскачкой. В гонке в баках больше топлива и этот эффект не так заметен. И главное – машине не хватает сцепления с трассой. Со всем этим мы попытаемся разобраться.

Мы используем разные настройки для двух машин, чтобы сравнивать их телеметрию. Но проблемы возникали на обеих, а значит вопрос носит более фундаментальный характер – и нам нужно найти на него ответ»

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