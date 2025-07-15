Хэмилтон: Съёмки сиквела F1 The Movie не планируются

Продолжается мировой прокат художественного фильма о Формуле 1 F1 The Movie, одним из продюсеров которого выступил Льюис Хэмилтон. Кассовые сборы картины уже превысили $390 миллионов, поэтому пошли разговоры о съёмках продолжения. Однако Льюис Хэмилтон считает, что сейчас не время для сиквела.

Льюис Хэмилтон: «Если бы я знал, что планируются съёмки сиквела, то я бы об этом точно не стал рассказывать. Я видел, что начались разговоры на эту тему, но мы только что закончили работу над этим проектом. Последнее, чего мы сейчас хотим – это съёмки сиквела.

Создание фильма длилось четыре года. Была проделана огромная работа, особенно со стороны Джо [Косински, режиссёра]. Всё это время он был вдали от семьи, вдали от детей, так что сейчас нужно остановиться и наслаждаться моментом. Худшее, что можно сделать – поторопиться с созданием сиквела.

Большинство продолжений получаются хуже оригинального фильма, так что спешить не надо. Мы не будем торопиться, и если всё же решим снять сиквел, то постараемся сделать его ещё лучше».

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