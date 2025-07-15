Становление Дюбуа: от топового любителя до претендента на победу над Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Легендарный бой Усик-Дюбуа состоится при поддержке официального спонсора GGBET. GGBET – букмекерский бренд, который делает спортивные события событиями: поддерживает топовые матчи и поединки и усиливает впечатления от просмотра эксклюзивным контентом и спецпредложениями. Держи линию бокса вместе с GGBET!

19 июля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, состоится второе противостояние между украинским чемпионом WBA, WBC, WBO и IBO 38-летним Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британским чемпионом IBF 27-летним Даниэлем Дюбуа (22-2, 21).

Впервые они встречались в августе 2023 года, и тогда нокаутом в 9 раунде победил Усик. На этот раз наш чемпион пошел на реванш, потому что это возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Даниэль Дюбуа в 27 лет стал вторым боксером сверхтяжелого дивизиона. Конечно, этому помогла и очередная досрочная пенсия Тайсона Фьюри, но это детали. Даниэль уже был проспектом, бойцом, который вроде бы рано сдается, и вот теперь именно он стал главным претендентом на титулы Усика.

Как это случилось?

Дебютировал в профи, оставив олимпийские перспективы в любителях

Даниэль Дюбуа – воспитанник британского боксерского клуба «Рептон». Клуб с многолетними традициями и опытом подготовки чемпионов. Здесь тренировались Одли Харрисон, Гэри Баркер, Билли Тейлор, Леррон Ричардс.

На Даниэля возлагали большие надежды. Со временем он стал одним из лидеров сверхтяжелого дивизиона Великобритании в любительском боксе и являлся главным кандидатом на поездку на Олимпиаду-2020.

Конечно, нужно было пройти еще несколько этапов подготовки и соревнований, но Даниэль по мнению тренеров считался сильнее того же Фрейзера Кларка. Но ушел из любителей раньше.

На его решение повлиял карантин из-за коронавируса. Пандемия заметно затянулась, а потом стало ясно, что и Олимпиада может быть отменена или перенесена.

В мире царила неопределенность, и Дюбуа начал действовать на опережение. Даниэль заявил, что не хочет больше выступать в любителях. Слишком долгая подготовка к одному-единственному турниру, где нет гарантии. Кроме того, не было понятно, что будут делать с Олимпиадой – отменят или перенесут. И если второе, то на сколько времени?

Если еще на четыре года, то Дюбуа не собирался ждать так долго. Потому пошел в профессионалы. По словам Даниэля, к 2020 году он должен был стать чемпионом мира в профессионалах, что для него более ценно. Да и выгоднее финансово, что здесь скрывать.

Самые сложные поединки в карьере Даниэля Дюбуа

Дебют сложился, но титул пришел позже. К этому приложился другой британец

Даниэль Дюбуа дебютировал в профессиональном боксе в 2017 году, и довольно хорошо двигался к чемпионству. Оно и не удивительно – сильный парень с навыками и юношеским задором.

В том же году британец стал молодежным чемпионом мира по версии WBC в хевивейте. В следующем поединке стал еще чемпионом южной Британии по авторитетной версии BBBofC.

Через год после дебюта Дюбуа избил Кевина Джонсона – боксера, впервые в карьере проигравшего Виталию Кличко, а с годами ставшему гейткиппером для молодежи. Если его проходили – можно было двигаться дальше.

В 2019 году Дюбуа стал чемпионом Европы по версии EBU и завоевал пояс WBO Global. В этом году избил Натана Гормана – дальнего родственника Тайсона Фьюри, и завоевал титул уже полноценного чемпиона Великобритании по авторитетной версии BBBofC.

Выход на мировой уровень был все ближе. В такие моменты британцы часто организуют встречи своих проспектов. В этот раз такими проспектами стали Даниэль Дюбуа и Джозеф Джойс.

Джойс – ощутимо старший боксер, но из-за того, что он поздно начал с боксом, поздно попал в сборную и поздно перешел в профи, к нему долго относились, как к проспекту. Им он, по сути, и был, ведь двигался схожим с Даниэлем путем.

Поединок интриговал, потому что было интересно столкновение стилей. Джойс – откровенно атакующий боксер, постоянно идущий вперед. Дюбуа в общем тоже выглядел таким, поэтому нужно было посмотреть, кто справится лучше.

И лучше получалось у Даниэля. Он классно разбирал соперника, больше попадал и комбинировал. Но все равно не выдержал. Джойс на пике формы пережил все попадания оппонента, а потом еще и травмировал его. Джо сломал оппоненту орбитальную кость – точно под глазом. В какой-то момент Даниэль не выдержал боли и отказался продолжать поединок.

Конечно, его подвергли критике. Говорили, сдался, не показал характер. Но, какой была та боль, знает только Даниэль.

Чемпионом он стал, но в 2022 году, после победы над Тревором Брайаном. А полноценным – когда Усик освободил пояс IBF в 2024 году.

Поражение Усику и возвращение обновленным

Getty Images/Global Images Ukraine

В августе 2023 года Даниэль Дюбуа вышел на титульный бой против Александра Усика. Украинец не очень хотел этого соперника, но Тайсон Фьюри все никак не подписывал соглашение, а Дюбуа был претендентом.

К Даниелю уже относились иначе. Он сдался в бою против Джойса и едва не проиграл Лерени прямо перед Усиком. Тогда Кевин попал, британец оступился и травмировал ногу. А потом победил нокаутом. Но все равно получил критику.

Усику Даниэль тоже проиграл. Он уступил во всех, кроме одного, раунда. А еще ударил соперника ниже пояса, но с командой попытался раздуть скандал.

После такого требовалась перезагрузка, и Дюбуа ее получил. Сначала – Джаррелл Миллер, затем – Филипп Хргович, за ними – Энтони Джошуа.

Три соперника с именами, силой и узнаваемостью. Всех троих Дюбуа победил досрочно. Это серьезный пуш к разговорам о якобы законном ударе в бою против Усика. И Даниэль поверил в себя.

Сейчас о нем не говорят, как о боксере, который сдается при первой опасности. Потому что Миллер прессинговал, но проиграл досрочно. Хргович попадал, но уступил из-за рассечения. А Джошуа вообще был сломан.

Сейчас о Дюбуа говорят, как об угрозе. На 11 лет младше украинца, сильный, с ударом и напором. Кому, как не такому боксеру, побеждать в поединке против возрастного Александра Усика?

Даниэль очень мотивированно готовится сдать этот тест на отлично.

Сможет ли «Динамит» побороть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику – коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

sport.ua