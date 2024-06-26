Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF

Британский хевивейтер Энтони Джошуа отреагировал на то, что украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского титула IBF.
«На кону моего боя с Дюбуа будет стоять титул IBF, это очень хорошо.
Почему Усик отказался от титула? Проблема в том, что ты был обязан провести реванш с Фьюри, но IBF хотела защиты титула. Если ты не можешь провести защиту титула, то его заберут. Это основы бокса», – сказал Джошуа.
Ранее известный американский промоутер Боб Арум жестко отреагировал на возможное лишение Усика чемпионского пояса.