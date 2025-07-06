Легенда бокса: «Усик – Дюбуа? Он старый и измученный чемпион с пробоинами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дюк Маккензи

Легендарный британский боксер Дюк Маккензи рассказал, с кем должен сразиться победитель реванша между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Если бы Дюбуа дрался против кого-либо другого – я бы ставил на него. Но сейчас совсем другое дело. Является ли Усик старым и измученным чемпионом с пробоинами в защите? Нет. Я считаю, что Александр уйдет из бокса с нулем в графе поражений. Я не вижу сценарий, при котором Дюбуа победит Усика, я бы хотел победу Даниеля, но это невозможно», – отметил Маккензи.

Ранее Маккензи высказался о будущем Александре Усике.

sport.ua