Как сообщает сайт euro.com.ua со ссылкой на источник, британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис оценил шансы своей команды McLaren побороться за победу с лидером чемпионата Максом Ферстаппеном на трассе в Сильверстоуне. Несмотря на явное преимущество Red Bull в скорости на прямых участках, Норрис уверен: борьба всё же возможна.

По итогам квалификации пилот Red Bull Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию, тогда как сам Норрис начнёт гонку третьим, уступив ещё и своему напарнику по команде Оскару Пиастри. Основной проблемой, по словам Ландо, стало доминирование Red Bull на прямиках: навіть с активированной системой DRS (снижение аэродинамического сопротивления) пилоты McLaren не могли достичь той же скорости, что и болид Ферстаппена.

«Честно говоря, сложно заранее сказать, как будут развиваться события, пока не окажешься за спиной и не прочувствуешь весь эффект «грязного воздуха», влияние DRS и прочие факторы», — признался Норрис на пресс-конференции FIA после кваліфікації. — «Сейчас мы почти дотягиваемся до скорости Макса, когда открываем DRS, но сблизиться по-настоящему сложно».

Особое значение в успехе Red Bull имеет техническая конфигурация болида Ферстаппена: команда использовала заднее антикрыло с низкой прижимной силой. Эта модификация позволяет существенно увеличить максимальную скорость на прямых, что особенно важно на трассе в Сильверстоуне — одной из самых скоростных в сезоне.

Слабые места команды

Норрис отметил, что трасса в Великобритании обнажила слабые места McLaren, которые не были столь очевидны, например, в Австрии:

«Как уже отметил Оскар, мы хороши в одних секторах и уступаем в других. Но здесь, в отличие от того же Ред Булл Ринга, всё гораздо быстрее, и на этом фоне нам стало тяжело. Мы хорошо смотрелись на среднескоростных и медленных трассах, но в Сильверстоуне Red Bull явно впереди».

Тем не менее, пилот McLaren остаётся оптимистом. Он считает, что у команды есть всё необходимое, чтобы навязать борьбу и использовать возникающие шансы.

«Нам есть над чем работать, но у нас по-прежнему немало возможностей в завтрашней гонке», — заключил Норрис.

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