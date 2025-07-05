Битва Макларена и Феррари в Сильверстоуне

Трасса в Сильверстоуне с её быстрыми поворотами и жаркими условиями стала настоящим испытанием для команд Формулы-1. В то время как Макларен и Феррари уверенно начали уикенд, Ред Булл и Мерседес пока не смогли раскрыть весь потенциал своих болидов. Однако интрига сохраняется — многое может измениться перед квалификацией и гонкой. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Макларен: стабильность и скорость

Команда из Уокинга показала отличную форму как в квалификационном, так и в гоночном темпе. MCL39 отличается широким рабочим диапазоном, что особенно важно на такой разноплановой трассе. Машина уверенно справляется с нагрузками на резину и не страдает от неровностей, что даёт преимущество. Норрис уверенно прошёл круг, а вот Пиастри не смог в полной мере использовать мягкие шины.

Оскар традиционно хорошо чувствует себя на трассах с затяжными поворотами, как в Бахрейне и Испании. Но на этот раз Норрис выглядел лучше не только на одном круге, но и на длинной серии. Новые обновления, начавшиеся с Канады, позволили Ландо лучше адаптироваться к болиду. Теперь он регулярно быстрее в начале уикенда, а Пиастри подтягивается позже.

Предстоящая борьба за лидирующие позиции обещает быть напряжённой.

Феррари: лучший тренировочный день сезона

Для Феррари пятничные тренировки стали, возможно, самыми продуктивными за весь сезон. Машина демонстрировала отличный баланс практически без необходимости в серьёзных настройках. Это дало инженерам возможность сосредоточиться на деталях.

В квалификационных заездах Леклер и Хэмилтон допустили ошибки, что помешало собрать идеальные круги. Команда внесла коррективы в подвеску, улучшая поведение болида в медленных поворотах. Однако SF-25 терял время в поворотах 3-4 и 6-7 из-за жёсткой настройки шасси — оно помогает на скорости, но создаёт трудности в медленных участках.

Леклер терял время именно на таких участках, а Хэмилтону сложнее было в быстрых виражах. Отмечается также перегрев переднего левого колеса в квалификационном режиме, что может стать проблемой.

Однако в гоночном темпе Феррари выглядела надёжно. Хэмилтон провёл длинную серию с двумя типами шин, показав стабильную скорость. Команда почти сравнялась по темпу с Маклареном, что добавляет интриги.

Ред Булл: ищет баланс

Уикенд начался сложно для Ред Булл и Макса Ферстаппена. В первой тренировке RB21 страдал от недостаточной поворачиваемости в медленных поворотах и избыточной — в быстрых. На входе в виражи задняя ось теряла сцепление, что осложняло пилотирование.

Во второй сессии ситуация улучшилась: изменения в настройках и понижение температуры сделали поведение машины более предсказуемым. Самые большие потери по времени оставались в 6 и 7 поворотах. В остальном RB21 показывал уровень, сопоставимый с лидерами.

Позитивным моментом стало то, что резина, особенно переднее левое колесо, не перегревалась — в отличие от конкурентов. Это даёт надежду на сильный темп в гонке. На длинных сериях Макс выглядел быстро, даже несмотря на меньшее число кругов.

Мерседес: баланс пока вне досягаемости

Мерседес снова столкнулся с трудностями. Жара и особенности Сильверстоуна создают проблемы для болида с узким рабочим окном. Кроме того, команда, судя по всему, сильнее других ощущает влияние технической директивы TD018, касающейся жёсткости антикрыльев.

Антонелли и Расселл не смогли показать максимальный темп на коротких сериях — оба допустили ошибки. На длинных отрезках команда борется с перегревом заднего левого колеса, что снижает темп.

Тем не менее, полностью сбрасывать Мерседес со счетов рано. Если в день квалификации или гонки температура понизится, ситуация может измениться в их пользу. Бывало, что W16 “просыпался” в таких условиях. Главное — успеть адаптировать настройки.

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