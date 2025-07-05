Эмма Радукану: “Раньше матчи против соперниц из топ-5 проходили для меня без шансов, а сегодня я действительно заставила первую ракетку мира играть на максимуме”

Британская теннисистка пообщалась с журналистами после поражения в третьем круге Уимблдона



Эмма Радукану завершила свое выступление на домашнем “мэйджоре”, уступив лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

– Эмма, непростой результат, но очень качественный матч. Что сейчас чувствуете?

– Сейчас эмоции еще слишком свежи, и трудно оценить все объективно. Проигрывать такой матч нелегко. Но я играла против первой ракетки мира, великой чемпионки, и должна гордиться своей игрой.

– Ранее вы говорили, что хотите сократить отставание от топ-игроков. Сегодняшний матч показал, что вы уже рядом?.

– Да, безусловно, безусловно. Еще совсем недавно мне казалось, что я очень далеко от топ-уровня. Но сегодня я имела реальные шансы в обоих сетах. Это придает уверенности. Хотя, конечно, проигрывать после такого обидно.

– Были ли эпизоды, где, по вашему мнению, можно было сыграть иначе?

– Думаю, дело было не столько в неправильных решениях, как в том, что не всегда удавалось качественно их реализовать. В первом сете, например, возникли проблемы с натяжкой струн – мяч летел слишком мягко, ощущения были совсем не те, особенно под закрытой крышей. Я использовала ракетки, подготовленные специально на этот матч, но уже по ходу игры пришлось отдать несколько из них на перенатяжку. Такие нюансы имеют значение, хотя это не главная причина. Просто сегодня нужно было действовать точнее и увереннее.

– Вы имели претензии к системе “хок-ай”, верно?

– Да, мяч, за который я спорила, точно был в ауте. На этом турнире уже было несколько похожих моментов, и они очень раздражают. Надеюсь, в будущем это исправят. Такое случается не только здесь – на других турнирах эта система также иногда ошибается.

– Как оцениваете ваше сотрудничество с Марком Петчи? Планируете продолжать?

– У него есть обязательства как комментатора, но он согласился поработать со мной до конца Уимблдона – и я ему очень благодарна. Мы договорились, что после нескольких дней перерыва сядем и обсудим дальнейшие планы.

– Такой матч придает уверенности перед частью сезона на харде?

– Да. Раньше матчи против игроков из топ-5 проходили для меня без шансов. А сегодня я действительно заставила первую ракетку мира играть на максимуме. Это придает уверенности. Хотя впереди совсем другие условия – трава выравнивает игру, а на хардовых кортах все гораздо динамичнее. Это будет новый вызов.

– Как сейчас справляетесь с эмоциями после матча?.

– Только матч завершился – я съела KitKat в раздевалке (улыбается). Не знаю, смогу ли сегодня заснуть, или наоборот – просто вырублюсь от усталости. Нужно несколько дней, чтобы все осознать. Но это поражение очень мотивирует. Я чувствую, что совсем близко, но еще многое надо улучшить – особенно в ключевые моменты. И я хочу этим заниматься.

– Много ли времени вам обычно требуется, чтобы отойти от такого поражения?

– Это одно из самых тяжелых поражений за долгое время, потому что у меня были моменты, которые не реализовала. Обычно я хорошо играю в таких эпизодах. Но сегодня играла против первой ракетки мира – и она это подтвердила. Теперь сезон на траве завершен, переходим на хард. Мне нужно несколько дней, чтобы переосмыслить все. Но я точно сделала шаг вперёд за последние месяцы и хочу продолжить в том же духе.

– При закрытой крыше атмосфера была особенной. Что вы чувствовали на корте?

– Это было что-то особенное. Когда крыша закрыта, каждый звук усиливается, и поддержка трибун чувствуется еще больше. Думаю, я буду вспоминать этот матч еще долго. Именно ради таких моментов мы и играем.

– Что положительного вы вынесли из этого матча?.

– То, что играла с соперницей на равных. Раньше против топ-игроков я не чувствовала себя настолько уверенно. А сегодня боролась. Возможно, не всегда реализовывала моменты, но хорошо принимала ее подачу – а она одна из лучших в Туре. В то же время я понимаю, что мне надо еще много работать над своей подачей.



Фото: Getty Images.

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