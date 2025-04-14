Скандал в теннисе: экс-17-я ракетка мира рассказал о давлении со стороны ATP за поддержку судебного иска игроков против руководящих структур

В марте группа профессиональных теннисистов подала иски против ATP и WTA сразу в трех юрисдикциях – Нью-Йорке, Лондоне и Брюсселе. Истцы, представляющие Профессиональную ассоциацию теннисистов (PTPA), обвинили теннисные организации в монопольном сговоре, подавлении уровня заработных плат игроков, игнорировании их здоровья и нарушении антимонопольного законодательства.



Теперь организация утверждает, что ATP давит на игроков, чтобы те публично отказались от иска, и требует через суд запретить ATP общаться с теннисистами по этому делу. В минувшую пятницу в федеральном суде Манхэттена прошли трехчасовые слушания по соответствующему ходатайству PTPA.

Ключевым эпизодом заседания стало заявление американского теннисиста Райли Опелки, который выступил с показаниями из Барселоны, где готовится к турниру. По его словам, председатель ATP Андреа Гауденци якобы через третье лицо, неназванного игрока Совета ATP, передал ему угрозы.

«Мне сказали, что если я не уберу свое имя из иска, я потеряю пенсионные выплаты и получу судебные издержки на миллионы долларов», — заявил Опелка.

Опелка утверждает, что разговор произошел 18 марта, в день подачи иска, в раздевалке Miami Open. В разговоре участвовал игрок Совета ATP, имя которого Опелка отказался раскрывать из-за страха репрессий.

ATP опровергла слова Опелки. Член совета ATP Любен Пампулов, присутствовавший на том же собрании, утверждает, что Гауденци таких слов не говорил и заявил, что показания Опелки – «неподтверждённые слухи», однако судья Маргарет Гарнетт отклонила возражение и позволила использовать их в деле.

В то же время Пампулов признал, что на следующий день после подачи иска, 19 марта, он действительно предлагал игрокам на Miami Open подписать заявление против иска. По его словам, подпись поставил только Бен Шелтон. Сбор подписей прекратился после подачи ходатайства о «запрете давления».

Канадец Вашек Поспишил, один из 12 игроков, подписавших иск, лично присутствовал в зале суда. Он утверждает, что разговаривал более чем со 150 игроками, которые в целом поддержали иск. Ранее он заявлял, что инициативу поддерживают около 300 спортсменов.

«Игроки боятся последствий. ATP – слишком могущественная структура», – подчеркнул Поспишил.

Примечательно, что соучредитель PTPA Новак Джокович не фигурирует среди истцов. В марте в Майами он заявил, что не поддерживает некоторые пункты иска.

«Я был удивлён. Его слова не соответствовали тому, что мы обсуждали раньше», – прокомментировал Поспишил.



Также его спросили, почему иск не обсуждался с Карлосом Алькарасом. Поспишил признал, что намеренно не трогал молодого испанца, чтобы не отвлекать его от карьеры. Однако после слов Алькараса в интервью он всё же написал ему:

«Он ответил с энтузиазмом и сказал, что хотел бы узнать больше», – сказал Поспишил.

Согласно внутренним правилам ATP, если игрок подаёт иск и проигрывает, он обязан оплатить все судебные расходы ATP. По словам Поспишила, в туре обсуждают, что ATP готова потратить на защиту от иска от $50 до $100 миллионов. Пампулов подтвердил существование такого правила, но не комментировал названные суммы.

Адвокаты ATP в суде также назвали иск «PR-кампанией», а саму PTPA – «самопровозглашённой организацией», которая якобы разрушает баланс между игроками и турнирами в ATP. Один из юристов напомнил о выходке Поспишила в Майами 2021 года, когда тот во время матча сорвался и обрушился с критикой на Гауденци. Также сообщалось, что ATP представила суду десятки фото и видео с «агрессивным поведением» членов PTPA – в том числе с разбитыми ракетками.

Слушание по иску PTPA находится на ранней стадии. Ответ от ATP и WTA ожидается до 20 мая. Сообщается, что судья Гарнетт дала сторонам неделю на подачу новых аргументов по поводу запрета ATP общаться с игроками на тему иска и обещала вскоре вынести решение по этому вопросу.



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