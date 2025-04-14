Лучшая команда сезона НХЛ, победы Торонто, Калгари и Тампы-Бэй

По итогам игрового дня в НХЛ определилась лучшая команда регулярного сезона. Несмотря на поражение, Виннипег стал недосягаемым для конкурентов и впервые в истории клуба завоевал Кубок президента.
Команда до конца плей-офф будет иметь преимущество своего льда.
В Атлантическом дивизионе борьба будет длиться до последнего. Торонто и Тампа-Бэй одержали победы, а Кленовые лидируют, опережая Молний на четыре пункта.
Флорида, скорее всего, финиширует третьей и ждет своего соперника по первому раунду плей-офф.
На Западе Калгари обыграл Сан-Хосе и сохраняет шансы на плей-офф. Команда отстает от второго wild-card места на два очка.
Регулярный сезон НХЛ
Оттава – Филадельфия 4:3 в овертайме
Нью-Джерси – Нью-Йорк Айлендерс 0:1
Питтсбург – Бостон 1:4
Каролина – Торонто 1:4
Тампа-Бэй – Баффало 7:4
Вашингтон – Коламбус 1:4
Виннипег – Эдмонтон 1:4
Калгари – Сан-Хосе 5:2
Анахайм – Колорадо 2:4