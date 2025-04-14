Лучшая команда сезона НХЛ, победы Торонто, Калгари и Тампы-Бэй

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По итогам игрового дня в НХЛ определилась лучшая команда регулярного сезона. Несмотря на поражение, Виннипег стал недосягаемым для конкурентов и впервые в истории клуба завоевал Кубок президента.

Команда до конца плей-офф будет иметь преимущество своего льда.

В Атлантическом дивизионе борьба будет длиться до последнего. Торонто и Тампа-Бэй одержали победы, а Кленовые лидируют, опережая Молний на четыре пункта.

Флорида, скорее всего, финиширует третьей и ждет своего соперника по первому раунду плей-офф.

На Западе Калгари обыграл Сан-Хосе и сохраняет шансы на плей-офф. Команда отстает от второго wild-card места на два очка.

Регулярный сезон НХЛ

Оттава – Филадельфия 4:3 в овертайме

Нью-Джерси – Нью-Йорк Айлендерс 0:1

Питтсбург – Бостон 1:4

Каролина – Торонто 1:4

Тампа-Бэй – Баффало 7:4

Вашингтон – Коламбус 1:4

Виннипег – Эдмонтон 1:4

Калгари – Сан-Хосе 5:2

Анахайм – Колорадо 2:4

sport.ua