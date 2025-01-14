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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты: «Вашингтон» — «Анахайм», «Колорадо» — «Рейнджерс» и другие матчи 15 января

НХЛ, расписание и результаты: «Вашингтон» — «Анахайм», «Колорадо» — «Рейнджерс» и другие матчи 15 января

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

15 января

03.00 мск. «Бостон» — «Тампа»

03.00. «Коламбус» — «Филадельфия»

03.00. «Детройт» — «Сан-Хосе»

03.00. «Торонто» — «Даллас»

03.00. «Питтсбург» — «Сиэтл»

03.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»

03.00. «Айлендерс» — «Оттава»

03.00. «Вашингтон» — «Анахайм»

04.00. «Нэшвилл» — «Вегас»

04.00. «Сент-Луис» — «Калгари»

04.00. «Виннипег» — «Ванкувер»

05.00. «Колорадо» — «Рейнджерс»

05.00. «Юта» — «Монреаль»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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