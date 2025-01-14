Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
15 января
03.00 мск. «Бостон» — «Тампа»
03.00. «Коламбус» — «Филадельфия»
03.00. «Детройт» — «Сан-Хосе»
03.00. «Торонто» — «Даллас»
03.00. «Питтсбург» — «Сиэтл»
03.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»
03.00. «Айлендерс» — «Оттава»
03.00. «Вашингтон» — «Анахайм»
04.00. «Нэшвилл» — «Вегас»
04.00. «Сент-Луис» — «Калгари»
04.00. «Виннипег» — «Ванкувер»
05.00. «Колорадо» — «Рейнджерс»
05.00. «Юта» — «Монреаль»
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