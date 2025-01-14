В Extreme H хотят сделать регламент серии более открытым

Extreme H, первая гоночная серия, в которой машины приводятся в движение водородными силовыми установками, должна стартовать в 2025 году, и организаторы намерены сделать её технический регламент более либеральным, чтобы привлечь новых автопроизводителей.

В 2021 году прошёл дебютный сезон электрической внедорожной серии Extreme E, и новый чемпионат создаётся на её базе, однако похоже, что пока этот проект не вызывает в мире автоспорта особого энтузиазма. В частности, мы рассказывали о закрытии чемпионской команды Rosberg X Racing, принадлежавшей Нико Росбергу.

Бывший гонщик Формулы 1, чемпион мира 2016 года теперь стал успешным инвестором, у него прогрессивные взгляды, и он активно занимается инновационными проектами, однако к «водородной инициативе» Алехандро Агага присоединяться не стал.

Это напрямую связано с изменением политики организаторов Extreme E, которые неожиданно для её участников приняли решение даже не доводить до конца прошлогодний сезон. Также явное недовольство подобным развитием событий выразили в McLaren Racing, и пока нет ощущения, что первый сезон водородной серии пройдёт гладко.

Во всяком случае на официальном сайте Extreme H нет никакой фактической информации даже о календаре нового чемпионата, а последняя новость датирована ещё июнем прошлого года. Впрочем, на старом сайте Extreme E несколько дней назад появилось сообщение о том, что первые десять машин Pioneer 25 для новой серии уже построены, так что, похоже, что дело постепенно движется.

По словам Марка Грейна, технического директора Extreme H, в настоящее время организаторы новой серии совместно с FIA работают над её регламентом, чтобы сделать его более открытым. Это говорит об изменении их политики, ведь в Extreme E в техническом плане всё было очень жёстко: это была моносерия, все команды которой выступали на одинаковых машинах, отличавшихся только боевой раскраской и формой некоторых корпусных деталей.

«Логика в том, что можно взять одну из уже существующих водородных топливных ячеек, которые не разрабатывались специально для гонок, и демонстрировать её возможности, применив в Extreme H, – рассказал Грейн в интервью Racer. – Совместно с FIA мы разрабатываем принципы такого регламента.

Суть в том, что берётся стандартное решение, которое можно использовать и в гонках, что позволит продвигать ваши технологии через Extreme H. Нас очень заботит проблема сдерживания роста расходов, именно поэтому мы собираемся применять готовые узлы, которые могут быть адаптированы к существующей машине.

Конечно, это неизбежно потребует некоторых конструктивных доработок, но в любом случае речь не идёт о миллионах долларов. На самом деле это вполне осуществимо при очень небольшом уровне затрат.

Вместе с FIA мы работаем над составлением регламента, и при этом нас очень заботит ещё один момент: мы не хотим, чтобы в чемпионат пришёл какой-то новый участник и легко его выиграл. Если исходить из того, что у водородных топливных ячеек есть определённый уровень эффективности, то его можно контролировать.

Речь об энергии, которую выдаёт такая топливная ячейка, а она должна работать в очень суровых условиях. Таким образом, Extreme E – отличная платформа для продвижения таких технологий».

Марк Грейн также заявил, что активные переговоры с рядом ведущих автопроизводителей уже ведутся, и интерес к новой серии в последнее время повышается. А пока на официальном сайте Extreme E можно найти только обещание, что «обратный отсчёт официально начался, и дебютный сезон стартует в апреле 2025 года».

Напоследок стоит процитировать Алехандро Агага, исполнительного директора Extreme E, в январе посетившего завод французской компании Spark Racing Technology, где строятся машины Pioneer 25: «Произведены десять наших машин, и это очень важная веха, поскольку мы всё ближе к старту Мирового кубка Extreme E.

Эти машины – не просто технологический прорыв, они представляют будущее экологически устойчивого автоспорта, и мы к нему готовы».

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