Вильнёв: Никто не заметит уход Ферстаппена из Формулы 1

Советник Alpine Флавио Бриаторе говорил, что на месте Ferrari не стал бы подписывать контракт с Льюисом Хэмилтоном. С ним не согласен чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв, который назвал контракт с Хэмилтоном лучшим решением итальянской команды.

Жак Вильнёв: «Со стороны Бриаторе недальновидно говорить, что он не видит логики в решении Ferrari подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на рост стоимости акций Ferrari, когда было объявлено о контракте.

Нельзя рассматривать Ferrari исключительно как гоночную команду. Это целая индустрия. Да, они выступают в Формуле 1 ради побед, но победы помогают им продавать больше машины и повышать стоимость Ferrari. Это бизнес, и подписание контракта с Хэмилтоном уже принесло им миллионы и миллионы. Контракт с Льюисом – лучшее, что сделали в Ferrari.

Его переход в Маранелло – самый громкий в Формуле 1 со времён перехода Михаэля Шумахера из Benetton в Ferrari. Независимо от результатов, Хэмилтон уже величайший гонщик всех времён за счёт того внимания, которое он к себе привлекает.

Хэмилтон уникальный, поскольку он сломал шаблон. На нём многое держится, и его имидж выходит за рамки Формулы 1. Таких гонщиков не так много. Уберите Макса Ферстаппена из Формулы 1 – никто этого не заметит. Но уберите Хэмилтона из Формулы 1, и все об этом будут говорить.

Так что переход Льюиса очень громкий, а Ferrari – один из крупнейших брендов в мире, если не самый крупный. Сложите эти два фактора вместе, и мы получим потрясающее решение».

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