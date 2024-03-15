В Ferrari уверены, что навяжут борьбу Red Bull Racing

Гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер поднимались на подиум на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии, уступив только соперникам из Red Bull Racing. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр видит в этом повод для оптимизма и уверен, что его команда сможет навязать борьбу чемпионам.

Фредерик Вассёр: «Я не хочу, чтобы меня считали пессимистом, ведь в Джидде мы хорошо провели уик-энд. Необходимо сохранять уверенность и получать удовольствие от таких результатов.

Очевидно, что Red Bull по-прежнему впереди нас. В квалификации их преимущество составляет две-три десятых на круге, а в гонке немного больше. Но оценить реальную расстановку сил сложно, поскольку мы не знаем, приходилось ли Red Bull атаковать в полную силу. У меня есть ощущение, что если нам удастся всё сделать идеально, то мы сможем навязать им борьбу.

Команде необходимо продолжать прогрессировать во всех областях, что и было в центре нашего внимания в прошлом году. Мы добились прогресса, и должны дальше продолжать работать в этом направлении, но при этом ускориться».

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