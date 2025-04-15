Гасли: Скоростные повороты Джидды должны нам подойти

В Бахрейне Alpine заработала первые в сезоне очки. Гонщики команды Пьер Гасли и Джек Дуэн хотят закрепить успех, и в Джидде уже двумя машинами финишировать в первой десятке.

Пьер Гасли: «Здорово уезжать из Бахрейна с заработанными очками после трёх сложных гонок на старте сезона. Я очень рад за команду и рад, что мы на конкурентоспособном уровне провели гонку. Стратегия и пит-стопы прошли хорошо, машина была быстра, и мы определённо прибавим в предстоящих гонках. Момент выезда автомобиля безопасности оказался не идеальным, и было неприятно, когда на последнем круге меня обогнал Макс Ферстаппен, но я всё равно рад за команду.

Строенная серия этапов продолжится в Джидде, и мы надеемся, что вновь окажемся конкурентоспособными. Трасса быстрая, и я надеюсь, что скоростные повороты сыграют нам на руку, как это было в Бахрейне, но нам ещё многое нужно понять в машине. Команда ставит цель финишировать в десятке в Саудовской Аравии, и я сам жду возвращения на эту трассу.

Хочу добавить, что я смотрел финал «Мастерс» по гольфу, и рад, что Рори Макилрой, один из наших инвесторов, наконец-то получил зелёную куртку. Мои поздравления!»

Джек Дуэн: «Команда провела позитивный уик-энд в Бахрейне – машина была конкурентоспособной, и Пьер заработал очки за седьмое место. В целом, я доволен своей скоростью, но слегка разочарован результатом из-за того, что не всё сложилось в нашу пользу.

Команда добилась лучшего результата в квалификации в сезоне и большую часть гонки обе машины боролись в первой десятке. Это означает, что мы в состоянии бороться за очки, но мне не повезло. Автомобиль безопасности выехал в неподходящий момент – ближе к концу гонки оказалось сложно удержаться в очках и противостоять соперникам на более свежих и мягких шинах.

Сейчас всё наше внимание на гоночном уик-энде в Саудовской Аравии, который завершает строенную серию. Я знаю эту трассу по выступлениям в Формуле 2 – это быстрая и плавная трасса, на которой с самого начала уик-энда надо раскрыть скорость машины. Мы постараемся развить набранный темп и заработать ещё больше очков для команды».

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