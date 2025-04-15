ATP может впервые провести “Мастерс” в Саудовский Аравии в 2028 году

Руководство Тура объявило о своих намерениях по проведению новых соревнований в регионе



Исполнительный директор ATP Массимо Кальвелли, который покинет свой пост в июне, назвал вероятность проведения турнира серии “Мастерс” 1000 в Саудовской Аравии «невероятной возможностью», добавив, что турнир, скорее всего, дебютирует там в 2028 году.

На Форуме спортивных инвестиций в Эр-Рияде на прошлой неделе Кальвелли рассказал, что он был в Королевстве, чтобы обсудить этот вопрос с PIF, Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии, который уже имеет прочные связи с ATP и WTA, включая спонсорство рейтингов каждого тура.

Напомним, в феврале 2024 года было объявлено о многолетнем стратегическом партнерстве между ATP и PIF, в результате которого PIF стала официальным именным партнером рейтинга ATP и спонсором некоторых из крупнейших турниров ассоциации, включая Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин и Итоговый турнир ATP. Позже в WTA также объявили о собственном соглашении с PIF, который стал первым именным партнером рейтинга WTA. Эта новость появилась сразу после решения провести Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде в период с 2024 по 2026 годы. Джидда же имеет право на проведение Итогового турнира ATP Next Gen 2023-2027.



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