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Футбол

Эксработник Манчестер Юнайтед стал новым директором глобального развития Аталанты

Эксработник Манчестер Юнайтед стал новым директором глобального развития Аталанты

    • "Аталанта" объявила о назначении бывшего футбольного директора "Манчестер Юнайтед" Джона Мерто на должность директора глобального развития клуба.

    Джон будет работать в сотрудничестве со спортивным директором Тони Д'Амико, присоединившись к семье Перкасси и совладельцу Стивена Пальюки в развитии "Аталанты" на мировой арене.

    54-летний англичанин провел в "Манчестер Юнайтед" почти 11 лет, занимая разные должности, последняя из которых – футбольный директор клуба английской Премьер-лиги. А до работы в "МЮ" Мерто также работал в "Эвертоне", "Фулгеме" и "Ковентри Сити".

    www.ua-football.com

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