“Он легенда”. Федерико Вальверде выделил игрока Реала

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Последнее противостояние мадридского "Реала" против "Барселоны" завершилось победой "Барсы" со счетом 4:0. Тогда этот матч стал примечателен по количеству офсайдов у Килиана Мбаппе – их было восемь.

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал действия Мбаппе в прошлом матче:

"Не могу учить игрока, который выиграл чемпионат мира и играл в другом финале чемпионата мира, выиграл все во Франции. Он легенда, один из лучших в мире, и он знает, что делать.

То, что делает Барса, у них получается хорошо с их высокой линией обороны. Но мы должны быть готовы.

Прежде всего, полузащитники и защитники должны больше беспокоиться о том, чтобы совершить правильный пас и направить нападающих к воротам”.