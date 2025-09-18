Ньюкасл – Барселона: прогноз и где смотреть матч 1 тура ЛЧ

В четверг, 18 сентября, в Англии состоится один из самых интригующих матчей первого тура Лиги чемпионов. На «Сент-Джеймс Парк» выйдут «Ньюкасл» и «Барселона». Английский клуб возвращается в главный еврокубок после долгого перерыва, а каталонцы намерены подтвердить статус претендента на трофей. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В Украине права на показ Лиги чемпионов эксклюзивно принадлежат платформе MEGOGO. На сервисе болельщики смогут не только посмотреть игру в прямом эфире, но и воспользоваться дополнительными функциями: интерактивной статистикой, аналитикой экспертов, выбором комментатора и повторами ключевых эпизодов. Для самых требовательных фанатов доступны также расширенные обзоры и архив матчей.

«Ньюкасл»: трудный старт, но уверенность дома

«Сороки» начали сезон не слишком удачно: в первых трёх турах АПЛ не было ни одной победы. Две нулевые ничьи против «Астон Виллы» и «Лидса» и поражение от «Ливерпуля» (2:3) усложнили ситуацию. Лишь в последнем туре удалось добыть победу над «Вулверхэмптоном» (1:0). Сейчас команда занимает десятое место в таблице, но отставание от топ-4 всего четыре очка.

Летом клуб продал Александра Исака в «Ливерпуль» — игрок сам настаивал на переходе. На замену взяли Вольтемаде из «Штутгарта», и он уже принес победу в дебютном матче. Несмотря на отсутствие звёздных имён, «Ньюкасл» остаётся организованным и боевым коллективом, способным навязать борьбу любому сопернику.

«Барселона»: атакующая мощь и травма Ямала

Команда Ханса-Дитера Флика уверенно стартовала в Ла Лиге: 10 очков в четырёх турах и второе место вслед за мадридским «Реалом». Единственная осечка случилась в матче против «Райо Вальекано» (1:1). В остальном «Барса» демонстрирует результативный футбол, забивая в среднем более трёх мячей за игру.

В последнем туре каталонцы разгромили «Валенсию» со счётом 6:0, показав свой атакующий потенциал. Однако команда понесла серьёзную потерю — травму получил Ламин Ямаль, ключевой игрок и один из лидеров атаки. Несмотря на это, состав «Барселоны» остаётся достаточно глубоким, чтобы претендовать на победу в Англии.

Личные встречи

Команды встречались четыре раза, все поединки проходили в рамках Лиги чемпионов. Трижды выигрывала «Барселона», один матч остался за «Ньюкаслом». Последняя очная встреча датируется 2003 годом, поэтому нынешняя дуэль станет фактически новой страницей в истории противостояния.

Прогноз

На бумаге фаворитом считается «Барселона», коэффициент на её победу — 2,26. Однако игра в Англии всегда сложное испытание: букмекеры дают 2,92 на победу «Ньюкасла» и 3,77 на ничью. Учитывая атакующую манеру обеих команд и фактор домашнего поля, логично предположить результативный матч. Рабочей выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов за 1,5.

