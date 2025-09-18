Гасли: Мы знаем, какие решения привели к нынешней форме

В последний раз Пьер Гасли зарабатывал очки ещё до летнего перерыва – на Гран При Бельгии. На пресс-конференции FIA в Баку гонщик Alpine рассказал, что в таких результатах нет ничего удивительного, ведь команда довольно рано приняла решение прекратить модернизацию нынешней машины A525.

Пьер Гасли: «Мы понимаем, что сезон складывается не так хорошо, как хотелось бы, и оставшаяся часть года, вероятно, тоже будет для нас довольно сложной. Но это не меняет наш подход к уик-энду, поскольку команда старается максимально выложиться. Однако если говорить о результатах, то мы всё с большим трудом прорываемся во вторую часть квалификации и приближаемся к первой десятке.

Я с самого начала сезона поддерживал решение команды полностью посвятить себя работе над машиной 2026 года. Поэтому было принято несколько тактических решений не заниматься доработкой нынешней машины, остановив работу на ранней стадии. Отчасти на это повлияли некоторые перемены в регламенте, произошедшие по ходу сезона.

В итоге мы начали год, скажем так, неплохо, но постепенно теряли скорость, тогда как соперники прибавляли. Отставание само по себе не такое и большое, но две-три десятых в ту или иную сторону определяют – ты в десятке или в конце пелотона. К сожалению, мы ближе к концу. Но команда знает, какие решения привели к тому, что мы находимся в такой ситуации.

Полагаю, через несколько месяцев все наши усилия будут вознаграждены. Я знаю, что команда отлично работает в условиях нового регламента, так что с нетерпением жду начала 2026 года».

