Лейла Фернандес – о победе в первом круге Australian Open: “Стародубцева – невероятная теннисистка, она настоящий боец”

Канадская теннисистка прокомментировала выход во второй круг на турнире в Мельбурне



В первом круге соревнований в Австралии Лейла Фернандес встречалась с Юлией Стародубцевой и одержала победу в двух сетах.

“О, Боже мой… Это был долгий-долгий день. Я понятия не имею, как вы, зрители, до сих пор здесь (смеется). Поэтому спасибо искренне за то, что вы остались на трибунах и поддерживали меня!

Насколько трудно было возвращаться после такой долгой паузы из-за дождя и подавать на сет? Да, это было очень трудно. Юлия – невероятная теннисистка, она настоящий боец. Она вышла на корт и просто пробивала по всем углам. Я знала, что мне будет тяжело. Я рада, что в основном оставалась позитивной и боролась за каждое очко. И благодаря вам, зрителям, это приносило еще больше удовольствия, поэтому я вам спасибо.

В течение этих 6 часов паузы, я складывала кубик Рубика? Я действительно люблю это делать, но, к сожалению, нет. Я забыла его, когда складывала вещи в поездку. Положила сверху на кровать, чтобы положить последним и в итоге забыла. Я покупаю их на турнирах, поэтому у меня их много. Поэтому, похоже, я куплю себе здесь еще один, или же сборник судоку, просто чтобы можно было отвлечься мыслями”.

>>> Обзор матча Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес на Australian Open (ВИДЕО)



Фото: Getty Images.

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