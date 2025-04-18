“Это замечательно для украинского тенниса”. Элина Свитолина – о матче против Ангелины Калининой на турнире WTA в Руане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Ангелиной Калининой в матче второго круга турнира WTA 250 в Руане



“Первый сет был непростым. Ангелина упорно боролась, чтобы вернуться в игру. Нам обоим было трудно. Я очень рада, что смогла сделать брейк при счете 4-4 и затем подать на сет. Это дало заряд энергии и я очень хорошо отыграла во второй партии. Я довольна своим выступлением во втором круге.

Ангелину я знаю очень давно. Помню, как я была в ее родном городе, когда нам было лет 7-8. Она только начинала свои шаги, свою карьеру в теннисе, потому что она на несколько лет моложе меня. Конечно, для Украины это очень много значит, когда есть такие сильные теннисистки и они соревнуются на турнирах во всем мире на таком высоком уровне. Это замечательно для украинского тенниса”, – сказала Элина Свитолина во флеш-интервью на корте.

В четвертьфинале соревнований в Руане Элина Свитолина сыграет против победительницы матча между испанкой Джессикой Боусас-Манейро и Варварой Грачевой из Франции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



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