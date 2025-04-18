Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" отметился невероятным достижением в еврокубках.

Команды забили на двоих 5 голов в экстра-таймах. Это случилось впервые в еврокубковой истории

В основное время команды сыграли со счётом 2:2. После "Лион" сумел отыграть два гола, забив на 105-й и 110-й минутах.

Но английский коллектив перевернул матч. Фернандеш на 114-й минуте забил с пенальти, а в конце экстра-таймов с разницей в минуту отметились Майну и Магуайр. Матч закончился со счётом 5:4.

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"Манчестер Юнайтед" сыграет в полуфинале с "Атлетиком". Матчи состоятся 1 и 8 мая.

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