Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика и тот уйдет на пенсию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

Известный британский боксер Лоуренс Околи рассказал, что украинский супертяжеловес Александр Усик проиграет в следующем бою против Даниэля Дюбуа.

«Я думаю, что Даниэль Дюбуа победит Александра Усика в реванше и после этого украинец завершит карьеру», – сказал Околи.

Сейчас команды украинца и британца находятся на финальной стадии переговоров о реванше – поединок должен состояться 12 июля 2025 года на Уэмбли.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua