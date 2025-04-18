Хэмилтон: Потребуется время, чтобы добиться успеха

Результаты Ferrari в первых гонках сезона оставляют желать лучшего, и это понимает новобранец Скудерии Льюис Хэмилтон. Однако у семикратного чемпиона нет сомнений, что вместе с командой они добьются поставленных целей, хотя на это потребуется время.

Отвечая в четверг в Джидде на вопрос, пытается ли публика, следящая за выступлениями Ferrari со стороны, представить ситуацию так, словно Скудерия находится в кризисе, Льюис сказал: «Да. Но в какой-то степени это ожидаемо, поскольку речь идёт о величайшей команде в истории Формулы 1.

Поэтому люди пишут разные истории, создают клипы и формируют определённое мнение. Этому способствовало ещё и то, что мы сами выступали не слишком гладко. На мой взгляд, невозможно только начав работать с командой, всё изменить в одночасье. Мы потратили время, чтобы узнать друг друга.

Какие-то перемены возможны в краткосрочной перспективе, и мы их сделаем вместе. Какие-то области, в которых мы должны стать лучше, требуют работы в долгосрочной перспективе.

В команде много всего замечательного, и мы хотим использовать энергию и страсть наших сотрудников. Но при этом важно оберегать команду, поскольку она находится под большим вниманием, чем любая другая.

На самом деле каждый в Ferrari вкладывает душу в своё дело. Сейчас мы словно катаемся на американских горках – вверх и вниз, но мы вместе. Я не сомневаюсь, что мы добьёмся цели и доберёмся туда, куда планируем. Просто на это потребуется время».

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