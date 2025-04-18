Мюнхен. Серундоло победил Шевченко и проведет шестой четвертьфинал в сезоне, Гоффен выиграл матч, проиграв сет с “баранкой”

На турнире АТР 500 в Мюнхене известны все четвертьфинальные пары



Мюнхен, Германия • 14-20 апреля • грунт • €2,747,360

Действующий чемпион: Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Фабиан Марожан (Венгрия) – Уго Умбер (Франция, 4) 6:4, 6:4

Зизу Бергс (Бельгия) – Диего Дедура Паломеро (Германия, LL) 6:1, 6:1

Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) – Александр Шевченко (Казахстан, LL) 6:3, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия) – Мариано Навоне (Аргентина) 0:6, 7:5, 6:1

• Франсиско Серундоло провел четвертый поединок против Александра Шевченко и одержал третью победу (впервые встретились на грунте). Аргентинец шестой раз в сезоне сыграет в четвертьфинале и встретится там с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Четвертьфинальные пары турнира в Мюнхене:

Александр Зверев (Германия, 1) – Таллон Грикспор (Нидерланды)

Фабиан Марожан (Венгрия) – Зизу Бергс (Бельгия)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) – Давид Гоффен (Бельгия)

Лучано Дардери (Италия) – Бен Шелтон (США, 2)

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