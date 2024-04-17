Барселона. Надаль проиграл де Минору во втором круге и покинул соревнования, которые выигрывал 12 раз

Испанский теннисист не смог выиграть свой второй матч на грунтовых кортах Барселоны

Барселона, Испания • 15-21 апреля • грунт • €2,938,695

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Алекс де Минор (Австралия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, PR) 7:5, 6:1

Алекс де Минор второй раз за пять встреч победил Рафаэля Надаля. Теннисисты впервые сыграли друг с другом на грунтовых кортах. За два часа, которые продолжалась встреча, испанский теннисист проиграл пять геймов на своей подаче и сделал лишь один брейк в ответ.

Рафаэль Надаль провел свой второй матч на грунте за последние два года. Напомним, что вчера в первом раунде турнира, он обыграл итальянца Флавио Коболли.

Алекс де Минор в третьем круге турнира в Барселоне сыгарет с победителем матча Артур Фис (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua